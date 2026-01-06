المركزي يعلن إعادة تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية

اعلن بنك السودان المركزي عن الإطلاق الرسمي لنظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملة المحلية، اعتباراً من بعد غدا الأربعاء بعد توقف دام لأكثر من عامين ونصف، نتيجة لتداعيات حرب الخامس عشر من أبريل 2023م وما صاحبها من تعطّل لنظم الدفع والبنية التحتية المصرفية.

ويأتي استئناف العمل بنظام المقاصة الإلكترونية في إطار جهود البنك الرامية إلى تعزيز كفاءة نظم الدفع، وتسهيل تسوية المعاملات بين المصارف، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة.

ويؤكد بنك السودان المركزي أن إعادة تشغيل النظام تمت عقب استكمال الجوانب الفنية والتشغيلية اللازمة، وصدور الضوابط والموجهات المنظمة لاستئناف تحصيل الشيكات عبر نظام المقاصة الإلكترونية، وبالتنسيق مع المصارف العاملة والجهات ذات الصلة.

ويجدد بنك السودان المركزي التزامه بمواصلة تطوير وتحديث نظم الدفع الوطنية، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمل المصرفي، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز الثقة في الجهاز المصرفي بالبلاد.