هل ينهي أي غزو أميركي لغرينلاند حلف الناتو؟

أعلنت ست دول أوروبية حليفة دعمها للدنمارك في أعقاب إصرار الولايات المتحدة المتجدد على ضرورة سيطرتها على غرينلاند.

وقال قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والدنمارك في بيان مشترك اليوم الثلاثاء من باريس: "غرينلاند ملك لشعبها، ولا يحق إلا للدنمارك وغرينلاند البتّ في المسائل المتعلقة بعلاقاتهما".

ويوم الأحد، صرّح دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "بحاجة" إلى غرينلاند - وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي تابعة للدنمارك العضو في حلف الناتو - لأسباب أمنية.

وقد رفض ترامب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على الإقليم، وحذّرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن يوم الاثنين من أن أي هجوم أميركي سيُنهي حلف الناتو.

وحلف الناتو هو منظمة عسكرية عابرة للأطلسي، يُتوقع من حلفائها فيها تقديم الدعم المتبادل في حال وقوع هجمات خارجية.

ترحيب

ورحّب رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، بالبيان الأوروبي، ودعا إلى "حوارٍ قائم على الاحترام".

وقال نيلسن: "يجب أن يُجرى الحوار مع احترام حقيقة أن وضع غرينلاند متجذر في القانون الدولي ومبدأ السلامة الإقليمية".

وزعم ترامب أن ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة سيخدم مصالح الأمن القومي الأميركي نظرًا لموقعها الاستراتيجي ووفرة المعادن فيها، والتي تُعدّ بالغة الأهمية لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وأثارت خطوة إدارة ترامب الأخيرة بتعيين مبعوث خاص إلى غرينلاند غضبًا في الدنمارك.

وتتمتع غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، بحكم ذاتي واسع النطاق منذ عام 1979، مع بقاء الدفاع والسياسة الخارجية تحت سيطرة الدنمارك.

وبينما يُؤيد معظم سكان غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك في نهاية المطاف، تُظهر استطلاعات الرأي معارضة شديدة للانضمام إلى الولايات المتحدة.

في مقابلة مع شبكة NBC News، صرّح ترامب بأنه "جادٌّ للغاية" بشأن ضم غرينلاند.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن بحاجة إلى غرينلاند للأمن القومي، وهذا يشمل أوروبا".

وأضاف: "هذا يشمل، كما تعلمون، أنا شديد الولاء لأوروبا. وهذا يشمل أوروبا. نحن بحاجة إليها للأمن القومي، الآن".

ثم أكّد ترامب مجدداً أن غرينلاند "مهمة للغاية للأمن القومي للولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم الحر".

وفي مقابلة سابقة مع مجلة "ذا أتلانتيك" حول فنزويلا، قال ترامب إن الولايات المتحدة "بحاجة ماسة" إلى جزيرة غرينلاند أيضاً، التابعة للدنمارك.

موقف الدنمارك

أصدرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، بيانًا ردًا على ذلك، قائلةً: "لا معنى على الإطلاق للحديث عن ضرورة استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند".

ومن جهته، رئيس وزراء غرينلاند يُبلغ ترامب: لا يمكنك الاستيلاء على بلادنا لمجرد رغبتك في ذلك.

وقال ينس-فريدريك نيلسن في بيان نُشر على الإنترنت: "في ظل تأكيد الرئيس الأمريكي مجددًا على جدية الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، يُعد هذا الدعم من حلفائنا في حلف الناتو بالغ الأهمية وواضحًا لا لبس فيه.

وأضاف: أُكرر دعوتي للولايات المتحدة إلى السعي نحو حوارٍ مُحترم عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية الصحيحة، والاستفادة من المنتديات القائمة القائمة على الاتفاقيات المُبرمة مع الولايات المتحدة. يجب أن يُجرى الحوار مع مراعاة أن وضع غرينلاند مُتجذر في القانون الدولي ومبدأ السلامة الإقليمية.