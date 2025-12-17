شاهد بالصورة والفيديو.. “نهلة” تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها “ميسرة” بعد أن اتهمها بشرب “البيرة” وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا

خرجت صانعة المحتوى السودانية, “نهلة”, في قطع فيديو عبر إحدى حساباتها ردت من خلاله على الإتهامات التي وجهها لها زوجها “ميسرة”, وأثارت ضجة إسفيرية غير مسبوقة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نفت “نهلة”, كل ما قاله زوجها الذي طلقها فيما بعد من شرب “البيرة”, وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا, التي وصلتها بعد زواجهما الذي أقيم بالقاهرة.

وأكدت “نهلة”, أن “ميسرة”, ظل يلاحقها وكان تخاف من أن يعتدي عليها, لذلك غادرت وفضلت السكن مع بعض السودانيات, بمدينة “كارديف”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)