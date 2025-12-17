الجيل الجديد يفرض نفسه.. لامين جمال يتفوق تسويقيا على ميسي ورونالدو

نجح نجم برشلونة الشاب لامين جمال في انتزاع صدارة القمصان الأكثر مبيعا في أوروبا، متفوقا على أسطورتي اللعبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين سيطرا على هذا المشهد لسنوات طويلة.

ووفقا لتقرير نشره موقع SPORTbible، تصدر جمال القائمة لعام 2025 بعدما بلغت مبيعات قمصانه نحو 1.32 مليون قميص في مختلف أنحاء القارة الأوروبية خلال عام 2025، ليؤكد أن تأثيره الجماهيري لم يعد يقتصر على المستطيل الأخضر فقط.

وجاء ليونيل ميسي في المركز الثاني بفارق طفيف، مسجلا مبيعات وصلت إلى 1.28 مليون قميص، وهو فارق بسيط أثار اهتمام المتابعين وفتح باب المقارنات بين نجم الجيل الجديد وأيقونة الكرة العالمية.

أما كريستيانو رونالدو، فحل في المركز السابع بعدما بيع من قمصانه حوالي 925 ألف قميص في أوروبا، وهو رقم أقل من المعتاد مقارنة بشعبيته الجارفة التي رافقته طوال مسيرته.

وجاء روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث بقميص برشلونة أيضا، محققا 1.11 مليون عملية بيع، بينما احتل كيليان مبابي المركز الرابع بقميص ريال مدريد بـ 1.02 مليون قميص.

وفي المراكز التالية، حل فينيسيوس جونيور خامسا بـ 992 ألف قميص، ثم جيورجيان دي أراسكايتا سادسا بقميص فلامنغو بـ 975 ألفا.

أما بقية القائمة، فضمت برونو فرنانديز ثامنا مع مانشستر يونايتد (878 ألفا)، وهاري كين تاسعا مع بايرن ميونخ (867 ألفا)، واختتمها رودريغو عاشرا بقميص ريال مدريد بـ 798 ألف قميص.

