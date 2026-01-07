لقاء الخميسي تكسر حاجز الصّمت وتردّ على أزمة الزّوجة الثّانية والخيانة

دبي - فريق التحرير: في أوّل ردّ فعلٍ رسميّ لها للخروج على صمتها تجاه الأزمة الّتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنّيّة والرّياضيّة، اختارت الممثّلة المصريّة لقاء الخميسي الرّدّ بطريقة غير مباشرة على أنباء الزّواج السّرّيّ لزوجها حارس المرمى السّابق محمّد عبد المنصف.

في التّفاصيل، ​قامت لقاء الخميسي بنشر منشور للصّديق المقرّب للعائلة، الممثّل أحمد فريد، عبر حسابها الشّخصي على “فيسبوك” تضمّن “بيانًا توضيحيًّا” كشف فيه الكثير من الحقائق حول موقفها الحاليّ.

تضمن المنشور الّذي نشرته لقاء نقاطًا حاسمة تضع حدًّا للإشاعات المتداولة وجاءت كالتّالي: نفي التّصريحات الصّحفيّة إذ أكّد البيان أنّ كلّ ما نُشر مؤخّرًا على لسان لقاء الخميسي في المواقع الإخباريّة هو “كلام غير صحيح”، مشدّدًا على أنّها لم تدلِ بأيّة أحاديث صحفيّة أو تصدر بيانات رسميّة حتّى هذه اللحظة.

​كما نفى أحمد فريد، الادّعاءات الّتي تقول إن لقاء كانت على علم مسبق بالأمر لسنوات، مؤكّدًا أنّها “لم تكن تعلم أيّ شيء عن هذا الموضوع” وأنّ ما يُشاع هو مجرد افتراضات لا أساس لها من الصّحّة.

و​وصف البيان “عبد المنصف”، بأنّه زوج وأب حريص على بيته، مشيرًا إلى أنّ “أيّ إنسان قد يمرّ بلحظات ضعف أو أخطاء”، لكنّ القيمة تكمن في تحمّل المسؤوليّة والرّغبة في الإصلاح.

​كذلك أشار المنشور إلى أنّ لقاء امرأة ناضجة تؤمن بأنّ “القيمة الحقيقيّة تكمن في الاحتواء والإصلاح وإعطاء الفرص”، داعيًا الجمهور إلى احترام خصوصيّة و”حرمة البيوت” والابتعاد عن الشّماتة.

​يأتي هذا الرّدّ بعد حالة من اللغط الكبير الّتي سادت مواقع التّواصل الاجتماعيّ، عقب إعلان الممثّلة إيمان الزّيدي، طلاقها من “عبد المنصف”، بعد زواج سرّيّ دام لمدّة سبع سنوات.

