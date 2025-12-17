شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في “جرتق” زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بتفاصيل زواج مطرب الثورة السودانية, أحمد أمين, الذي أقيم الأسبوع الماضي بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو قام بنشره الفنان محمد الطيب, على حسابه العروسين يرقصان على أنغام أغنياته في الحفل. الفنان محمد الطيب, شارك بفاصل غنائي خلال “جرتق”, أحمد أمين, وعروسه الحسناء, حيث أظهر الفيديو تفاعل العروسين مع أغنية (يا سلام سلم) التي تغنى بها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

