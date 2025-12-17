وزير المالية بالقضارف تبحث أوجه التعاون مع بنك ام درمان الوطني

بنك أمدرمان الوطني بحثت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة المكلف بولاية القضارف بمكتبها الثلاثاء مع وفد بنك أم درمان الوطني برئاسة الاستاذ اسامة الطيب الفكي مساعد المدير العام للنقد الأجنبي. بحثت معهم اوجه التنسيق والتعاون المشترك بين البنك والوزارة في تفعيل الشراكات الذكية ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في تمويل عدد من الأنشطة والمشروعات المشتركة والمطروحة للتمويل وأشادت سيادتها بالتعاون الكبير بين فرع البنك وحكومة الولاية في عدد من البرامج التي تم تنفيذها سابقا . وقالت ان حكومة الولاية تتطلع إلى بناء شراكات إستراتيجية مع البنك تخدم مواطني الولاية ضمن المسئولية المجتمعية وتنزيل الاتفاقات إلى أرض الواقع . من جهته اكد مساعد المدير العام لبنك ام درمان الوطني رغبة البنك في تمويل مشروعات تنموية وخدمية بالولاية، مشيرا إلى أن البنك لديه محفظة تمويل كبيرة تستوعب كل المشروعات المقترحة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

