زار دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، يرافقه مستشاره دكتور عبدالعزيز عشر وعدد من قيادات الحركة، مصابي وجرحى القوات المشتركة بمستشفى السلاح الطبي. واطمأن الوفد خلال الزيارة على الأوضاع الصحية للجرحى، مشيدين بتضحياتهم وبطولاتهم في ميادين الكرامة، ومؤكدين وقوفهم الكامل مع القوات المسلحة حتى تحرير كل البلاد من مليشيا الجنجويد و تحقيق الأمن والاستقرار. الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساوة السودانية

كانت هذه تفاصيل خبر جبريل وعبدالعزير عشر يزوران مصابي وجرحى القوات المشتركة بمستشفى السلاح الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.