نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام يلتقي وفد الاتحاد العام للمهندسين السودانيين

التقى الفريق شرطة (حقوقي) الطاهر علي محمد البلولة نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام، وفد الاتحاد العام للمهندسين السودانيين برئاسة المهندس مستشار عمر محمد محمد نور رئيس الاتحاد، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء شرطة مهندس نادية محمد الحسن مدير الإدارة العامة للمشروعات الهندسية.

وجاء اللقاء في إطار تقديم التهنئة لقوات الشرطة بمناسبتي أعياد الاستقلال المجيد وعيد الشرطة، والإشادة بالدور الكبير الذي تضطلع به الشرطة في بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، إلى جانب الترحم على أرواح شهداء معركة الكرامة الذين قدموا التضحيات من أجل الوطن.

وبحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك بين قوات الشرطة والاتحاد العام للمهندسين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، واعادة الاعمار والتامين، والخدمات والاستفادة من خبرات الاتحاد في تأهيل وتطوير مهندسي الشرطة