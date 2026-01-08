تكنولوجيا: Asus تكشف عن شاشة الألعاب ROG Swift OLED PG34WCDN بمعدل تحديث 360 Hz وسطوع فائق #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus عن شاشتها الجديدة للألعاب ROG Swift OLED PG34WCDN ضمن مشاركتها في معرض CES 2026، والتي تعتمد على أحدث تقنيات لوحات العرض من الجيل الخامس (Gen 5 QD-OLED) المقدمة من Samsung Display، وتأتي هذه الشاشة المنحنية بقياس 34 بوصة لتنضم إلى قائمة الشركة المتزايدة من شاشات OLED، ممثلة عودة قوية لهذا الحجم بعد إصدارات الربيع الماضي.

وتتميز اللوحة الجديدة بتقنية RGB Stripe Pixel لترتيب وحدات البكسل الفرعية، وهو تغيير جوهري يهدف إلى تحسين وضوح النصوص بشكل كبير وتقليل مشكلة “حواف الألوان” (fringing) التي كانت تعيب لوحات QD-OLED و WOLED السابقة، وعلى صعيد الأداء البصري، تحقق الشاشة سطوعاً يصل إلى 500 شمعة في وضع SDR، بينما يقفز إلى 1,300 شمعة في مناطق صغيرة عند عرض محتوى HDR، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وعالية التباين.

وقد عززت Asus هذه الشاشة بطبقة حماية جديدة تسمى “Black Shield”، والتي تؤكد الشركة أنها تقلل مستويات اللون الأسود (أو الانعكاسات التي تؤثر عليه) بنسبة تصل إلى 40% مع توفير مقاومة للخدش أفضل بـ 2.5 مرة، وتعمل الشاشة بدقة 3,440 × 1,440 بكسل مع انحناء 1800R، ومعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 360 Hz وزمن استجابة 0.03 ms، مع دعم تقنيات AMD FreeSync Premium Pro و Nvidia G-Sync.

وفيما يخص الاتصال، زودت الشاشة بمنافذ متطورة تشمل DisplayPort 2.1a و HDMI 2.1 ومنفذ USB Type-C يوفر طاقة بقدرة 90 واط، بالإضافة إلى مفتاح KVM للتحكم بأجهزة متعددة، ورغم عدم الإعلان عن الأسعار حتى الآن، إلا أن عرضها في CES يشير إلى إطلاق وشيك في أوائل 2026.

