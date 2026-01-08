تكنولوجيا: Asus ROG Swift OLED PG27UCWM: شاشة Tandem OLED جديدة للألعاب بوضوح نصوص محسّن #CES2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus عن أحدث شاشاتها المخصصة للألعاب من الفئة العليا ROG Swift OLED PG27UCWM، والتي تعتمد على لوحة OLED جديدة كلياً تستفيد من تقنية الجيل الرابع “4th Gen Tandem OLED” من LG Display، وتتميز هذه الشاشة بتخطيط بكسلات فرعية من نوع “RGB stripe”، مما يعد بتقديم سطوع ووضوح أعلى مقارنة بشاشات الألعاب القديمة مقاس 27 بوصة، مع الاحتفاظ بدقة 4K الأصلية ومعدل تحديث اختياري يصل إلى 480 Hz.

وتعتبر PG27UCWM أصغر الشاشات التي تعرضها Asus هذا الأسبوع في لاس فيغاس ضمن فعاليات معرض CES 2026، حيث تأتي بحجم 27 بوصة ومواصفات تليق بسلسلة “ROG Swift” الراقية، وبفضل تقنية Tandem OLED، تدعم الشاشة وضع “النمط المزدوج” (Dual Mode) الذي يتيح للمستخدمين التبديل بين دقة 4K بمعدل تحديث 240 Hz أو دقة 1080p بمعدل تحديث فائق يبلغ 480 Hz.

ويعد تخطيط البكسلات الفرعية “RGB Stripe” نقطة تحول هامة، حيث يساعد نظرياً في تحسين وضوح النصوص بشكل ملحوظ مقارنة بشاشات OLED القديمة التي كانت تعاني من مشكلات في هذا الجانب، وتأتي الشاشة بكثافة بكسلات تبلغ حوالي 166 PPI، مما يعزز دقة العرض، كما تتميز الشاشة بزمن استجابة فائق السرعة يبلغ 0.03 ms (من الرمادي إلى الرمادي)، ودعم لتقنيات معدل التحديث المتغير (VRR)، وشهادة VESA DisplayHDR 500 True Black التي تضمن سطوعاً يصل إلى 500 شمعة في وضع SDR.

وعلى صعيد الاتصال، زودت Asus الشاشة بمنافذ متطورة تشمل DisplayPort 2.1 (UHBR20) و HDMI 2.1 ومنفذ USB Type-C يدعم توصيل الطاقة بقدرة 90 واط، وفي حين لم تعلن الشركة بعد عن موعد التوفر الرسمي أو السعر، إلا أن التوقعات تشير إلى إطلاقها عالمياً خلال النصف الأول من عام 2026.

