ماتت حرقاً.. مصرع "فيحاء" صاحبة أشهر "غمازات" ومحبوبة اللمبي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في حادث مروع، توفيت الفنانة المصرية الشابة نيفين مندور (فيحاء)، بطلة فيلم "اللي بالي بالك" الذي قامت ببطولته مع محمد سعد "اللمبي"، إثر حريق اندلع داخل شقتها بمدينة الإسكندرية صباح الأربعاء.

ووفقا لشهادة مصطفى عطالله، وهو جار الضحية، فإن الحريق شب في شقة الراحلة ببرج الإخلاص بحي العصافرة بالأسكندرية، في الدور الرابع، حوالي الساعة السابعة صباحا، ما تسبب في تصاعد كثيف للدخان، أدّى إلى اختناقها ووفاتها قبل أن يتمكن أحداً من انقاذها.

ونعى عطالله الفنانة الراحلة عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة برج الإخلاص الدور الرابع صباحا في حدود السابعة. تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الخنق. ربنا يرحمها ويصبر زوجها الأستاذ حجازي رجل الأعمال. دعواتكم لها بالرحمة".

اكتسبت نيفين مندور شهرة واسعة من خلال تجسيدها شخصية "فيحاء" في الفيلم الكوميدي "اللي بالي بالك" (2003)، الذي جمعها بالفنان محمد سعد، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن المصري. وقد حقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا، ولا يزال يُعرض حتى اليوم كأحد أبرز الأعمال الكوميدية في السينما المصرية.

وكان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل "مطعم تشي توتو" عام 2006، من إخراج محمد فاضل وتأليف يوسف معاطي، قبل أن تبتعد تماما عن الوسط الفني.

وعلى الرغم من عدم ظهورها في كثير من الأعمال الفنية، إلا أن شهرتها بعد قيامها ببطولة فيلم "اللي بالي بالك" فاقت جميع التصورات، خاصة أنها تحمل ملامح مصرية خاصة جعلتها تسكن القلوب سريعاً، وخاصة ما يطلقون عليه في مصر "الغمازات" أي النقطة الغائزة في الخدود والتي تظهر في انفعالات الضحك، وهي واحد من السمات الشكلية التي تحظى بقبول خاص لدى المصريين.