قائد الجيش الباكستاني يزور واشنطن لمناقشة قوة استقرار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، سيزور واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على خطة تشكيل قوة دولية للإشراف على الاستقرار في قطاع غزة .

وأشار المصدران إلى أن زيارة منير المرتقبة ستكون الثالثة له إلى الولايات المتحدة خلال ستة أشهر للقاء ترامب.

وتتضمن خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، المكونة من 20 نقطة، إنشاء قوة دولية لمتابعة الفترة الانتقالية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع الفلسطيني المتضرر من الحرب.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، قد صرح في نوفمبر الماضي بأن إسلام آباد قد تنظر في المساهمة بقوات حفظ السلام، مع التأكيد على أن "نزع سلاح حماس ليس من مهامنا".

من جهته، أعلن ترامب أمس الثلاثاء أن 59 دولة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة، مشدداً في كلمة بالمكتب البيضاوي على أن القوة تعمل فعلياً، وأن دولاً إضافية ستنضم إليها قريباً.

يذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بدأت في 10 أكتوبر الماضي، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أول أمس الاثنين عن مصادر أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تزال مترددة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق رغم الضغوط الأميركية.

المصدر : وكالات