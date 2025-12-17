تكنولوجيا: Nintendo تُحسّن محاكي GameCube على Switch 2 لصالح Wind Waker

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح بإمكان مالكي Switch 2 المشتركين في خدمة Nintendo Switch Online + Expansion Pack إعادة تجربة ألعاب GameCube الشهيرة.

ومع ذلك، كانت بعض الألعاب مثل The Legend of Zelda: Wind Waker وF-Zero GX تعاني من تأخير في الاستجابة بسبب زيادة زمن الإدخال، ما جعل اللعب أقل سلاسة مقارنة بالأجهزة القديمة. ويبدو أن Nintendo قد أصلحت أخيرًا محاكي GameCube الرسمي في تحديث حديث.

في Wind Waker الأصلي، تظهر تأخيرات في هجمات السيف والإجراءات الأخرى، وتزداد المشكلة في NSO نتيجة المعالجة الإضافية لمحاكاة اللعبة. كما تساهم شاشات العرض الحديثة، التي غالبًا ما تقوم بتكبير الصور، في زيادة هذا التأخير.

بدأ اللاعبون يلاحظون التحسينات بعد ظهور Wario World في 11 ديسمبر. وتختلف الآراء، لكن بعض لاعبي Switch 2 أشاروا إلى تحسن ملحوظ في Wind Waker. ووفقًا لمستخدم Reddit المعروف باسم azer67، كان التأخير سابقًا يقاس بستة إطارات، بينما انخفض الآن إلى 4-5 إطارات، مع تأثير إيجابي بسيط لكنه محسوس.

ولم يقتصر التحسن على Wind Waker فقط، إذ يبدو أن لعبة F-Zero GX أيضًا استفادت من التحديث. وبالنظر إلى السرعات العالية في هذه اللعبة، أصبح التحكم في المركبات أكثر دقة، بعد أن كان ضعف محاكي GameCube يسبب إحباطًا للاعبين.

ومع ذلك، لا تزال عصي التحكم التناظرية حساسة للغاية سواء عند اللعب في وضع Switch 2 المحمول أو باستخدام يد التحكم الحديثة المستوحاة من GameCube، ما قد يحتاج إلى تعديل إضافي.

ورغم أن بعض محاكيات الطرف الثالث مثل Dolphin تقدم أداء أفضل، إلا أن إعدادها أكثر تعقيدًا ويستلزم حاسوبًا قويًا للاستفادة الكاملة. ولهذا السبب، تُعد مكتبة Nintendo Switch Online وحزمة الألعاب الكلاسيكية حلًا أكثر سهولة للمستخدمين، الذين رحبوا بالتحديث الأخير بترحاب واضح.

