سواريس يجدد عقده مع انتر ميامي

الرياص - اسماء السيد - ميامي : مدّد المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس عقده مع فريقه انتر ميامي حامل اللقب لموسم إضافي، وفق ما أعلن النادي الاميركي الأربعاء.

سواريس الذي يُكمل عامه الـ 39 في كانون الثاني/يناير، انضم الى الفريق الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2024، قبل أن يساعد النادي على إحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لنجم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وليفربول الإنكليزي ان أحرز لقب دوري أبطال اوروبا، الدوري الإسباني وكأس الرابطة الإنكليزية خلال مسيرته في القارة الأوروبية.

وقال إنتر ميامي إن سواريس وقّع على عقد جديد مع الفريق، وذلك عقب نهاية موسم 2025 التاريخي الذي مثّل عامه الثاني بقميص النادي.

وأضاف البيان أن "الخبرة الكبيرة والقيادة التي يتمتع بهما سواريس لعبتا دورا حاسما في تتويج إنتر بلقبيه الثالث والرابع، بعد الفوز بلقب المنطقة الشرقية وكأس الدوري الأميركي لكرة القدم، إلى جانب التألق على الساحة الدولية من خلال مشوار تاريخي بلغ فيه الفريق ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بحلتها الجديدة، فضلا عن الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال كونكاكاف 2025".

وأشار البيان الى أن "سواريس شارك في 50 مباراة بمختلف المسابقات خلال عام 2025، سجّل خلالها 17 هدفا وقدّم 17 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 34 مساهمة".