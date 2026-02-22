واشنطن تخطط لإعادة فتح سفارتها في دمشق «تدريجياً»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونجرس، بعزمها المضي قدماً في خطط إعادة فتح السفارة الأميركية بالعاصمة السورية دمشق، والتي أُغلقت في عام 2012، بحسب مذكرة أصدرتها الإدارة، اطلعت عليها وكالة «أسوشيتد برس».

وذكرت الوكالة الأميركية أن الإشعار الذي أرسلته إدارة ترامب إلى لجان الكونجرس في وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغ المشرعين بنية وزارة الخارجية تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا.

وجاء في الإشعار، الصادر في 10 فبراير الجاري، أن الإنفاق على هذه الخطط سيبدأ في غضون 15 يوماً، أو الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه لم يُحدد جدولاً زمنياً لإنجازها أو لعودة الموظفين الأميركيين إلى دمشق بشكل دائم.

وكانت الإدارة الأميركية تدرس إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، بعد فترة وجيزة من سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، وكان ذلك الأمر يُمثل أولوية لسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك.

وأشارت «أسوشيتد برس» إلى أن المبعوث الأميركي دفع باتجاه تقارب عميق مع سوريا، وقيادتها الجديدة في عهد الرئيس السوري أحمد الشرع، ونجح في الدعوة إلى رفع العقوبات الأميركية، وإعادة دمج سوريا في المجتمعين الإقليمي والدولي. وذكرت «أسوشيتد برس» أنه في مايو الماضي، زار باراك دمشق ورفع العلم الأميركي في مجمع السفارة، على الرغم من أن السفارة لم تكن قد أعيد فتحها بعد.

وفي اليوم نفسه الذي أرسل فيه الإخطار إلى الكونجرس، أشاد باراك بقرار سوريا المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، على الرغم من انسحاب الجيش الأميركي من قاعدة صغيرة، لكنها مهمة، جنوب شرقي للبلاد.

وفي 15 فبراير الجاري، تسلّمت وزارة الدفاع السورية قاعدة «الشدادي» العسكرية الواقعة شمالي شرق البلاد، بعد التنسيق مع الجانب الأميركي، وذلك بعد أيام من إعلان القوات الأميركية إخلاء قاعدة «التنف» القريبة من الحدود الأردنية العراقية جنوب شرقي سوريا.

في غضون ذلك، تسلّمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أمس، إدارة مطار القامشلي الدولي في محافظة الحسكة، وذلك استكمالاً لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وأجرى عدد من مديري الإدارات في الهيئة، جولة ميدانية برفقة العاملين في المطار، اطّلعوا خلالها على الواقع التشغيلي والفني والإداري، وبحثوا آليات إعادة تشغيل المطار.

خطوة مهمة

اعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، تسلّم إدارة مطار القامشلي «خطوة مؤسسية مهمة ضمن مسار توحيد إدارة المطارات تحت مظلة الدولة، وضمان تشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة الدولية»، حسبما قال على منصة «إكس». وأشار الحصري إلى تواصل أعمال التأهيل في مطار دير الزور بوتيرة متسارعة، حيث نعمل على مدار الساعة لإعادة الجاهزية التشغيلية للمطارين».