شبكة Lightning تسجّل أعلى سعة في تاريخها مع تبنّي منصات التداول

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - سجّلت شبكة Lightning Network، وهي حلّ الطبقة الثانية لبيتكوين، مستوى قياسيًا جديدًا في السعة الإجمالية، مدفوعةً بتزايد اعتمادها من منصات تداول كبرى وتحسينات على مستوى الوظائف.

وبحسب بيانات Bitcoin Visuals، بلغت سعة شبكة Lightning نحو 5,606 بيتكوين يوم الاثنين، متجاوزةً أعلى مستوى سابق سُجّل في مارس 2023. كما أفادت منصة تحليلات Lightning Amboss بأن السعة وصلت إلى ذروة بلغت 5,637 بيتكوين يوم الثلاثاء، بقيمة تقارب 490 مليون دولار.

وتُظهر البيانات قفزة ملحوظة في السعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بعد عام من التراجع، مع إضافة المزيد من البيتكوين إلى الشبكة، ما يتيح معاملات أسرع وأقل تكلفة. في المقابل، بلغ عدد عُقد Lightning التي تفتح قنوات دفع ممولة بالبيتكوين 14,940 عقدة، منخفضًا من ذروة بلغت 20,700 في مارس 2022، فيما وصل عدد القنوات بين هذه العقد إلى 48,678 قناة، مقارنة بذروة 2022 أيضًا.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة كمية البيتكوين المودعة في الشبكة، من دون ارتفاع مماثل في مؤشرات الاستخدام، مثل عدد العقد والقنوات.

اعتماد متزايد من الشركات على شبكة Lightning

قالت Amboss: “لا يقتصر الأمر على شركة واحدة تضيف المزيد من البيتكوين إلى شبكة Lightning؛ بل نشهد ذلك على نطاق واسع”.

وأوضحت أن منصات تداول كبرى مثل Binance وOKX قامت خلال هذا الشهر بإيداع المزيد من البيتكوين على الشبكة، ما يفسّر الارتفاع في السعة.

منصات تداول كبرى تضيف المزيد من البيتكوين إلى شبكة Lightning. المصدر: Amboss

من جهتها، أعلنت شركة Tether المُصدِرة للعملات المستقرة يوم الثلاثاء قيادتها جولة استثمارية بقيمة 8 ملايين دولار في شركة Speed الناشئة في مجال بيتكوين، بهدف تمكين مدفوعات العملات المستقرة عبر شبكة Lightning.

في السياق ذاته، أضافت محفظة العملات الرقمية الشهيرة MetaMask دعمًا لبيتكوين هذا الأسبوع، لكنها أوضحت أن المعاملات ستستخدم مسار اشتقاق Native SegWit وليس شبكة Lightning.

ترقية Taproot Assets

أعلنت Lightning Labs يوم الأربعاء عن ترقية بروتوكول Taproot Assets إلى الإصدار v0.7، ما يتيح عناوين قابلة لإعادة الاستخدام، وإمكانية تدقيق كامل لإجمالي المعروض من الأصول، ومعاملات أكبر وأكثر موثوقية.

ويُعد Taproot Assets بروتوكول Lightning متعدد الأصول يتيح سكّ أصول مثل العملات المستقرة على شبكة بيتكوين وإرسالها عبر Lightning. ونظرًا لأن العملات المستقرة تعمل حاليًا في الغالب على شبكات مركزية أو أقل أمانًا، يتيح Taproot Assets الاستفادة من أمان بيتكوين مع تحقيق تحويلات فورية منخفضة الرسوم عبر Lightning.

وتضمن ميزة المعروض القابل للتدقيق مستوى عاليًا من الشفافية من دون الحاجة إلى الثقة، وهو ما قد يساعد بيتكوين وLightning على التحول إلى شبكة متعددة الأصول، وفقًا لـ Lightning Labs.

وقالت الشركة: “مع هذا الإصدار، نضع الأساس لتدفّق تريليونات الدولارات عبر بيتكوين وشبكة Lightning”.