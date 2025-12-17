بومب: سيكون من الصعب جدًا على أي جهة مضاهاة مخزون سايلور من البيتكوين

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - قال رائد أعمال البيتكوين أنطوني بومبليانو إن لحاق شركة عامة بحيازات شركة Strategy من البيتكوين التابعة لمايكل سايلور قد يكون ممكنًا من الناحية النظرية، لكنه يظل غير مرجّح على الأرجح.
يرى رائد أعمال البيتكوين أنطوني بومبليانو أن شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور راكمت من البيتكوين على مدى فترة طويلة وبوتيرة كبيرة لدرجة تجعل من غير المرجّح أن تتمكّن أي شركة عامة أخرى من اللحاق بها.
وقال بومبليانو في حلقة من برنامج The Pomp Podcast على يوتيوب يوم الثلاثاء: "من الصعب جدًا أن أتصوّر حدوث ذلك".
وتحتفظ Strategy حاليًا بنحو 671,268 بيتكوين (BTC) من إجمالي المعروض البالغ 21 مليون عملة، بقيمة تقارب 58.61 مليار دولار وقت النشر، وفقًا لبيانات Saylor Tracker. وكانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين عن استحواذها على 10,645 بيتكوين مقابل 980.3 مليون دولار، بمتوسط سعر 92,098 دولارًا للعملة الواحدة.
وأضاف بومبليانو: "هل هذا ممكن؟ بالتأكيد. هل هو مرجّح؟ لا أعتقد ذلك". وتمتلك Strategy نحو 3.2% من إجمالي معروض البيتكوين، وهو رقم وصفه بأنه "كبير، لكنه في الوقت نفسه ليس ضخمًا"، موضحًا: "الأمر لا يشبه امتلاك 10% من المعروض".
مخاوف بشأن حجم الحيازات
أشار بومبليانو إلى أن الشركات العامة قد تلجأ نظريًا إلى "أسواق رأس المال" لتمويل مشتريات ضخمة، لكنه شدّد على أن توقيت دخول سايلور المبكر كان عاملًا حاسمًا. ففي عام 2020، نفّذت Strategy أول عملية شراء رئيسية بقيمة تقارب 500 مليون دولار عندما كان سعر البيتكوين بين 9,000 و10,000 دولار.
وتبلغ قيمة تلك الدفعة وحدها اليوم أكثر من 4.8 مليارات دولار مع تداول البيتكوين عند نحو 87,578 دولارًا.
وقال بومبليانو: "إذا كنت تملك تسعة أو عشرة أضعاف رأس المال لكل عملية شراء نفذوها، فستحتاج إلى جمع مئات المليارات من الدولارات، أو أن تمتلك أعظم شركة في العالم تولّد مئات المليارات نقدًا".
Strategy غير مرجّحة للبيع قبل 2065
بومبليانو إلى مخاوف تتعلق بتنامي حصة Strategy من البيتكوين وإمكانية تأثيرها على السعر. إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة فونغ لي قال مؤخرًا لشبكة CNBC إن الشركة على الأرجح لن تبيع أي بيتكوين قبل عام 2065 على الأقل. كما يكرّر سايلور في منشوراته على منصة X أنه "سيواصل الشراء عند القمم إلى الأبد".
ويرى كثير من المشاركين في السوق أن مشتريات Strategy تمثّل إشارة إيجابية لسعر البيتكوين. ومع ذلك، تنفّذ الشركة صفقاتها الكبيرة عبر مكاتب التداول خارج البورصة (OTC)، المصمّمة لاستيعاب التدفقات الضخمة دون التأثير المباشر في السوق.
