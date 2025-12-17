شرطة أبوظبي توجه تحذيراً بسبب التقلبات الجوية المتوقعة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع .

وحثت شرطة أبوظبي مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك ‎مسافة أمان كافية بين المركبات، وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق .