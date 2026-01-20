قطر تعيّن علي الذوادي عضواً في المجلس التنفيذي لغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر الأحد 18 يناير 2026، عن تعيين علي الذوادي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، ممثلاً للدولة في المجلس التنفيذي لقطاع غزة .

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدوحة المستمر بدعم الجهود الدولية الرامية لترسيخ الحكم الفعال، وتحقيق الاستقرار والازدهار المستدام للشعب الفلسطيني.

تعزيز مسار الحكم والازدهار

يأتي تعيين الذوادي تجسيداً للدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في ملف إحلال السلام الإقليمي. وسيعمل سعادته من خلال منصبه الجديد في المجلس التنفيذي على:

دعم المبادرات الدولية الهادفة لتعزيز البنية المؤسسية في قطاع غزة.

المساهمة في صياغة استراتيجيات الاستقرار طويل الأمد.

تمثيل الرؤية القطرية في تحقيق التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.

سجل حافل في الوساطة الدولية

يُعد سعادة السيد علي الذوادي من الكفاءات الدبلوماسية التي لعبت أدواراً محورية في ملفات الوساطة المعقدة؛ حيث ساهم بفاعلية في:

تيسير الحوار: قيادة مشاورات مستمرة بين حركة حماس وإسرائيل والشركاء الدوليين لخفض التصعيد.

الملف الإنساني: التفاوض الناجح بشأن إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة وتأمين الإفراج عن عدد من الرهائن.

اتفاقات الهدنة: الوصول إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار حقنت الدماء وفتحت آفاقاً للحل السياسي.

دعم خارطة الطريق الدولية

أكد البيان أن الدور القطري، عبر سعادة السيد علي الذوادي، كان جوهرياً في دعم خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب. ويعكس هذا الانخراط موقف قطر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وتحويل تطلعاته في الازدهار إلى واقع ملموس.

"إن تعيين سعادة السيد علي الذوادي يمثل امتداداً لجهود قطر الدبلوماسية التي توازن بين الوساطة السياسية والدعم الإنساني التنموي، لضمان مستقبل أفضل لقطاع غزة والمنطقة."

ومن المقرر أن يباشر الذوادي مهامه فوراً، مع الاستمرار في تمثيل دولة قطر في المبادرات الدولية الأخرى ذات الصلة بعملية السلام، بما يضمن تكامل الجهود القطرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

المصدر : وكالات