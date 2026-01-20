قطع في الرباط الصليبي يُبعد المغربي إيغامان عدة أشهر عن الملاعب

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : يعاني المهاجم الدولي المغربي حمزة إيغامان من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، بعدما خرج مصابا خلال نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الذي خسره منتخب بلاده الأحد أمام السنغال 0 1 بعد التمديد، وسيغيب "لعدة أشهر"، بحسب ما أعلن ناديه ليل الفرنسي الاثنين.

ودخل إيغامان (23 عاما) المباراة في الدقيقة 97 خلال الوقت الإضافي، قبل أن يخرج مصابا بعد دقائق قليلة (الدقيقة 103) إثر "احتكاك مع الحارس المنافس"، وفق بيان النادي.

وأوضح البيان أن "الفحوص التي خضع لها اللاعب أكدت للأسف إصابة خطيرة. يعاني حمزة إيغامان بالفعل من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى".

وانتقل المهاجم إلى ليل مطلع الموسم قادما من رينجرز الاسكتلندي، ويحتل صدارة ترتيب هدافي الفريق في الدوري برصيد خمسة أهداف، بالتساوي مع الايسلندي هاكون هارالدسون.

واضطر المغرب إلى إنهاء نهائي كأس الأمم الإفريقية بعشرة لاعبين إثر إصابة إيغامان وخروجه من الملعب.