تكنولوجيا: إطلاق Honor Magic8 RSR Porsche Design رسميًا بمواصفات رائدة وتصميم فاخر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor رسميًا في الصين عن هاتف Magic8 RSR Porsche Design إلى جانب Magic8 Pro Air، ليُوسّع بذلك تشكيلة Magic التي تضم بالفعل هاتفي Magic8 وMagic8 Pro اللذين أُطلقا في أكتوبر الماضي.

وجاء الهاتف الجديد محافظًا على هوية سلسلة RSR Porsche Design، إذ استلهمت Honor تصميمه من سيارات بورشه الخارقة، مع اعتماد ظهر من السيراميك النانوي الذي تقول الشركة إنه يوفر صلابة تصل إلى 8.5 على مقياس موهس.

وإلى جانب ذلك، أصبح الهاتف أخف بنسبة 10% مقارنة بالجيل السابق، بينما استُلهم تصميم وحدة الكاميرات من مصابيح الماتريكس الشهيرة في سيارات بورشه الكلاسيكية.

واعتمدت Honor شاشة LTPO AMOLED رباعية الانحناء بقياس 6.71 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع HDR أقصى يصل إلى 6000 نتس. كما دعمت الشاشة تقنيتي Dolby Vision وتعتيم PWM عالي التردد بمعدل 4320 هرتز، مع حمايتها بزجاج Giant Rhino Glass.

وشغّلت الشركة الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع خيارات تصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X العشوائية و1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 4.0. ويعمل الجهاز بنظام اندرويد 16 مع واجهة Magic UI 10.0 المدعومة بمجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التصوير، زوّدت Honor الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر قياسه 1/1.3 بوصة وفتحة عدسة f/1.6 مع دعم التثبيت البصري. وأضافت كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 122 درجة مع دعم تصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا تقريب بدقة 200 ميجابكسل بمستشعر 1/1.4 بوصة وفتحة عدسة f/2.6 مع تثبيت بصري وتقريب بصري 3.7x.

وأشارت Honor إلى أن الهاتف حقق أول تصنيف CIPA 6.5 لتثبيت الصورة، مع دعم محرك الألوان AiMAGE وإمكانية استخدام عدسة تيليفوتو خارجية بطول بؤري 200 مم من Nox.

أما الكاميرا الأمامية، فجاءت بدقة 50 ميجابكسل داخل فتحة على شكل كبسولة، مع تضمين كاميرا عمق ثلاثية الأبعاد لدعم ميزة فتح القفل عبر الوجه.

وزوّدت الشركة الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 واط سلكيًا و80 واط لاسلكيًا.

كما شملت المواصفات الأخرى مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ومنفذ الأشعة تحت الحمراء، ومعايير مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69 وIP69K، إضافة إلى دعم شبكات 5G وWi-Fi 7 وBluetooth 6.0 وNFC. ويبلغ وزن الهاتف 239 جرامًا مع سُمك 8.45 ملم.

ويتوافر Magic8 RSR Porsche Design بلوني Moonstone وSlate Gray. ويبدأ سعر نسخة 16 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين من 7,999 يوان صيني (حوالي 1,150 دولارًا)، بينما يصل سعر نسخة 24 جيجابايت رام مع 1 تيرابايت تخزين إلى 8,999 يوان صيني (نحو 1,290 دولارًا).

المصدر