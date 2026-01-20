انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يلتقي شاسوار ويشدد على ضرورة استكمال المتبقي من الرئاسات الثلاث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التيار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السيد الحكيم، التقى اليوم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، حيث جرى بحث تطورات الواقع السياسي في البلاد والاستحقاقات القادمة في ظل التحديات التي يمر بها العراق".ودعا السيد الحكيم، الى "وحدة القوى السياسية داخل المكونات العراقية"، مؤكدا أن "ذلك يصب في مصلحة العراق وشعبه ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وشدد السيد الحكيم، على "ضرورة استكمال المتبقي من الرئاسات الثلاث والالتزام بالتوقيتات الدستورية"، داعيا إلى "تفعيل دور مجلس النواب في جانبيه التشريعي والرقابي بوصفه ركيزة أساسية في بناء الدولة وترسيخ المسار الديمقراطي".