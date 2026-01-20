كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر مطلع، الاثنين، إن كندا تدرس إمكانية إرسال فرقة صغيرة من القوات إلى جزيرة جرينلاند، للمشاركة في مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر المصدر أن مسؤولين عسكريين عرضوا على الحكومة خطط العملية، وينتظرون قرار رئيس الوزراء مارك كارني، الذي أحجم مكتبه عن التعليق.

وأكدت ألمانيا ⁠وفرنسا والسويد والنرويج ​وفنلندا وهولندا أنها سترسل عسكريين إلى جرينلاند لبدء الاستعدادات لتدريبات أكبر ​في وقت لاحق من العام.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت الماضي، بفرض موجة من الرسوم ‌الجمركية على الدول التي لا تؤيد خطته المتعلقة بضم الجزيرة التابعة للدنمارك، العضو في حلف الناتو.

ورداً على ترامب، أصدرت ثماني دول أوروبية بياناً مشتركاً عبرت فيه عن ‌تضامنها مع الدنمارك وشعب ⁠جرينلاند، مشيرة إلى أن "التهديد بالرسوم الجمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي وينذر بانحدار خطير".