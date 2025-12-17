تقرير جديد من Coinbase: النظام المالي التقليدي "معطّل" والشباب يتجهون إلى العملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - أشار تقرير جديد صادر عن Coinbase إلى أن النظام المالي التقليدي “معطّل”، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة براين أرمسترونغ، الذي أوضح أن الأجيال الشابة تشعر بشكل متزايد بأنها “مستبعَدة من سلّم تكوين الثروة التقليدي”، ما يدفعها إلى البحث عن بدائل مثل العملات الرقمية.

وتدعم بيانات تقرير “حالة العملات الرقمية” الأخير الصادر عن Coinbase هذا الطرح. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة Ipsos في الربع الرابع من العام أن مستثمري الجيل Z وجيل الألفية يتداولون بوتيرة أعلى، ويتحمّلون مخاطر أكبر، ويخصصون حصة أكبر بكثير من محافظهم للأصول الرقمية وغيرها من الأصول غير التقليدية مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.

توزيع المحافظ وسلوك التداول

أظهر الاستطلاع، الذي شمل 4,350 بالغاً في الولايات المتحدة، أن نسبة امتلاك الأسهم متقاربة بين الفئات العمرية (47% لدى المستثمرين الأصغر سناً مقابل 50% لدى الأكبر سناً)، إلا أن تركيبة المحافظ تختلف جذرياً.

فالمستثمرون الأصغر سناً أفادوا بأن 25% من محافظهم مخصّصة لأصول غير تقليدية مثل العملات الرقمية والمشتقات والاستثمارات الخاصة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف النسبة المسجّلة لدى المستثمرين الأكبر سناً، أو جيل طفرة المواليد، والتي بلغت 8%.

وقال أربعة من كل خمسة مستثمرين شباب إنهم مستعدون لتجربة فرص استثمارية جديدة قبل غيرهم، فيما عبّر 84% منهم عن رغبتهم في منصات تتيح نطاقاً أوسع من الأصول يتجاوز الأسهم التقليدية.

المستثمرون الشباب يبحثون عن طرق جديدة لبناء الثروة. المصدر: Coinbase

ويظهر التباين بشكل أوضح في سلوك التداول. إذ قال ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة مستثمرين شباب إنهم ينفذون صفقة واحدة على الأقل أسبوعياً، مقارنة بـ10% فقط من المستثمرين الأكبر سناً.

كما يميل هؤلاء إلى استراتيجيات أكثر جرأة، حيث أفاد 19% باستخدام التداول بالهامش لتعظيم العوائد مقابل 8% فقط لدى الفئات الأكبر سناً، في حين قال 26% إنهم يسعون لتحقيق عوائد أعلى عبر استثمارات عالية المخاطر، مقارنة بـ18% لدى الأجيال الأكبر.

ويبرز أيضاً الطلب على أسواق تعمل على مدار الساعة، إذ عبّر 63% من المستثمرين الشباب عن اهتمامهم بإمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم على مدار 24/7، إلى جانب اهتمام قوي بمشتقات العملات الرقمية والرافعة المالية والإقراض اللامركزي.

العوائد خارج القنوات التقليدية

يشير التقرير إلى أن المسألة لا تتعلق بالمواقف فقط، بل بإمكانية الوصول أيضاً. فقد قال نحو ثلاثة أرباع الشباب (73%) إن بناء الثروة عبر الوسائل التقليدية أصبح أصعب على جيلهم، مقارنة بـ57% من المشاركين الأكبر سناً.

وعلى الرغم من أن 47% من المستثمرين الشباب يمتلكون أسهماً، فإن احتمال امتلاكهم للعملات الرقمية يزيد بمقدار الضعف مقارنة بالأجيال الأكبر، كما وافق أربعة من كل خمسة على أن العملات الرقمية توفر لجيلهم فرصاً مالية أكبر مما كان متاحاً في السابق.

وقال نحو 70% إنهم يعرفون شخصياً أشخاصاً حققوا “أموالاً طائلة” من تداول العملات الرقمية، ما يعزز الانطباع بأن فرص النمو والعائد باتت خارج القنوات المالية التقليدية.

صعود التداول الاجتماعي ونسخ الصفقات

كما يتغير مصدر التأثير والاستلهام. فالمستثمرون الشباب يميلون أكثر إلى وصف أنفسهم بالمستقلين في قراراتهم، ويثقون بأبحاثهم الخاصة أكثر من المستشارين التقليديين، ويلجؤون إلى منصات مثل TikTok وReddit وYouTube والبودكاست والأصدقاء للحصول على أفكار استثمارية، بدلاً من الاعتماد حصراً على المخططين الماليين.

وقال ثلثا المستثمرين الشباب إنهم سيشاركون في التداول الاجتماعي أو نسخ صفقات الأصدقاء أو المتداولين البارزين إذا أُتيحت لهم هذه الإمكانية، مقارنة بأقل من ثلث المستثمرين الأكبر سناً.

ورأى أرمسترونغ أن هذه النتائج تشكّل دليلاً على أن النظام القائم “لا يعمل” لصالح الشباب، وأن انجذابهم إلى الأصول غير التقليدية يأتي لأنها وحدها التي تلبي تطلعاتهم من حيث سهولة الوصول وإمكانات العائد.

وبالنسبة لمطوري المنتجات المالية، تشير البيانات إلى مستقبل تصبح فيه العروض المصنّفة حسب مستويات المخاطر والأسواق التي تعمل على مدار الساعة عناصر أساسية لخدمة الجيل القادم من المستثمرين الأفراد.