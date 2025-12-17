منصة HashKey لتداول العملات الرقمية تشهد بداية متقلبة في بورصة هونغ كونغ بعد طرح عام أولي بقيمة 206 ملايين دولار

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - سجّلت منصة HashKey، أكبر بورصة عملات رقمية في هونغ كونغ، ظهورها الأول في التداول ببورصة هونغ كونغ (HKEX) عقب إتمام طرح عام أولي (IPO) بقيمة 206 ملايين دولار.

وبدأت أسهم HashKey Holdings التداول رسميًا على اللوحة الرئيسية للبورصة يوم الأربعاء عند سعر افتتاح بلغ 6.70 دولارات هونغ كونغ (نحو 0.86 دولار أميركي)، وفقًا لبيانات البورصة.

وفي بيان نُشر على مدونتها، قالت مجموعة HashKey إنها أصبحت أول شركة أصول رقمية في آسيا تُدرج أسهمها عبر طرح عام أولي في هونغ كونغ. وأضافت الشركة:

“يمثّل هذا الإنجاز دخول الشركة مرحلة جديدة من التطور، ويؤسس لقاعدة أقوى للتوسع العالمي والمبادرات الاستراتيجية طويلة الأجل.”

تراجع السهم بعد طرح شهد إقبالًا كثيفًا

أُطلق الطرح العام الأولي لـ HashKey في 9 ديسمبر، وشهد طلبًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، حيث جرى بيع 240 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 206 ملايين دولار، وفقًا لإفصاحات الشركة لدى بورصة هونغ كونغ.

وسُجّل الاكتتاب المحلي في هونغ كونغ فائض طلب يقارب 394 مرة، مع بيع 24 مليون سهم، بينما بلغ فائض الطلب في الشريحة الدولية 5.5 مرات، حيث بيع 216.5 مليون سهم.

بيانات نتائج التخصيص في الطرح العام الأولي لشركة HashKey في هونغ كونغ. المصدر: بورصة هونغ كونغ (HKEX)

وشارك في الطرح تسعة مستثمرين أساسيين، من بينهم Cithara Global Multi-Strategy SPC وUBS لإدارة الأصول سنغافورة وFidelity وCDH. وكان كل من Cithara وUBS أكبر المستثمرين، إذ خُصص لهما نحو 17.5 مليون سهم و11.7 مليون سهم على التوالي.

وخلال أولى جلسات التداول، شهد سهم HashKey تقلبات ملحوظة في الفترة الصباحية، إذ ارتفع لفترة وجيزة بنحو 5% فوق سعر الافتتاح ليصل إلى حوالي 0.91 دولار، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند نحو 0.78 دولار.

معلومات سهم HashKey ومخطط السعر. المصدر: بورصة هونغ كونغ (HKEX)

وفي الجلسة المسائية، واصل السهم التداول دون سعر الطرح بقليل، عند مستوى يقارب 0.84 دولار.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة HashKey، شياو فنغ، خلال مراسم الإدراج:

“إن الإدراج في بورصة هونغ كونغ هو نقطة انطلاق تحمل قدرًا أكبر من المسؤولية.”

وأضاف: “بصفتنا شركة متجذّرة بعمق في هونغ كونغ، لطالما آمنّا بأن الامتثال التنظيمي عنصر أساسي لتحقيق النجاح طويل الأجل والنمو المستدام”، مشيرًا إلى خطط الشركة لتعزيز بنيتها التحتية والأمن والامتثال.

وينضم إدراج HashKey إلى قائمة متنامية من شركات العملات الرقمية التي تتجه إلى الأسواق العامة في عام 2025، من بينها مُصدر العملة المستقرة USDC شركة Circle، إضافة إلى منصات التداول Bullish وGemini. كما أعلنت منصة Kraken الأميركية في نوفمبر عن تقديمها سرًا مسودة بيان تسجيل لطرح عام أولي محتمل.