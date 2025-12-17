Polymarket تتفوّق في معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين على معظم بروتوكولات DeFi والمحافظ ومنصات التداول

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - أظهرت بيانات حديثة أن منصة Polymarket تحقق معدلات احتفاظ بالمستخدمين أقوى من معظم بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والمحافظ ومنصات التداول، في وقت يُعد فيه الحفاظ على نشاط المستخدمين بعد الشهر الأول أحد أكبر تحديات قطاع العملات الرقمية.

واعتمدت بيانات الاحتفاظ على تحليل أجرته شركتا التحليلات Dune وصانع السوق Keyrock، حيث جرى تتبّع مجموعات شهرية من المستخدمين النشطين الجدد وقياس نسبة من عادوا للتداول في الأشهر اللاحقة.

ووفقاً للتقرير، الذي شمل 275 مشروعاً في قطاع الكريبتو عبر الشبكات وبروتوكولات DeFi والمحافظ وتطبيقات التداول، تفوقت معدلات الاحتفاظ لدى Polymarket على أكثر من 85% من هذه المشاريع.

وتسلّط البيانات الضوء على ندرة الاستخدام المستدام في قطاع الكريبتو عموماً. ففي أسواق تعتمد على السيولة والمشاركة المتكررة، قد يشير ضعف الاحتفاظ بالمستخدمين إلى نمو سطحي وغير متين.

معدلات الاحتفاظ في Polymarket مقارنة بكيانات الكريبتو. المصدر: Token Terminal

لماذا تتجه منصات الكريبتو إلى أسواق التنبؤ؟

تختلف أسواق التنبؤ من حيث البنية عن تطبيقات الكريبتو التقليدية، إذ يرتبط التفاعل فيها بأحداث واقعية مثل الانتخابات والمنافسات الرياضية والبيانات الاقتصادية الكلية، ما يخلق أسباباً متكررة لعودة المستخدمين والمشاركة من جديد.

وتُشجّع هذه الدورة القائمة على الأحداث مشاركة أكثر تكراراً مقارنة بالمضاربات قصيرة الأجل، كما تقلل الاعتماد على الحوافز الاصطناعية للحفاظ على نشاط التداول.

وقد يفسّر هذا الديناميكية سبب بدء بعض أكبر منصات الكريبتو في تجربة دمج أسواق التنبؤ ضمن منتجاتها. فالتحدي المزمن المتمثل في ضعف تفاعل المستخدمين خارج فترات التقلبات الحادة دفع العديد من الشركات للبحث عن ميزات تعزز الاستخدام الاعتيادي المتكرر بدلاً من المعاملات لمرة واحدة.

منصات كريبتو تختبر أسواق التنبؤ

خلال ديسمبر، أشارت عدة جهات في قطاع الكريبتو إلى دخولها مجال أسواق التنبؤ، من بينها منصتا التداول Coinbase وGemini، وخدمة المحافظ Phantom، ومزوّد خدمات المقاصة Bitnomial Clearinghouse.

وأفادت Bloomberg يوم الجمعة بأن Coinbase تعتزم إطلاق أسهم مُرمّزة وأسواق تنبؤ، وذلك بعد منشور للباحثة التقنية جين مانشون وونغ عرضت فيه ما قالت إنه تسريبات لصفحات تخص أسواق التنبؤ الخاصة بالمنصة.

وفي يوم السبت، حصلت Bitnomial على موافقة من هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، ما يمكّنها من إطلاق أسواق تنبؤ وتقديم خدمات مقاصة لمنصات أخرى.

أما يوم الثلاثاء، فأطلقت منصة Gemini سوق تنبؤ داخلياً خاصاً بها في جميع الولايات الأميركية الخمسين، موضحة أن هدفها هو بناء تطبيق شامل يتيح للمستخدمين التداول بالعملات الرقمية والمشاركة في أسواق التنبؤ ضمن واجهة واحدة.