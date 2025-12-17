تعلن Securitize عن أسهم مُرمّزة “حقيقية” وتروّج لتكاملها مع DeFi

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:46 مساءً - قالت شركة Securitize، المتخصصة في ترميز الأوراق المالية، يوم الثلاثاء إنها تخطط لإطلاق ما تصفه بأول تجربة تداول متوافقة بالكامل وعلى السلسلة لأسهم عامة مُصدَرة على شكل توكنات تمثل ملكية فعلية للأسهم.

وبحسب الإعلان، من المتوقع إطلاق منتج الأسهم المُرمّزة من Securitize في الربع الأول من عام 2026. وأوضحت الشركة أن هذا الطرح صُمم لتجنب الهياكل التي تكتفي بمحاكاة أسعار الأسهم دون نقل الملكية الفعلية، مؤكدة أن التوكنات تمثل “أسهماً حقيقية ومنظمة، مُصدَرة على السلسلة ومُسجَّلة مباشرة في جدول ملكية الشركة المُصدِرة”.

وأضافت أن واجهة التداول ستكون على نمط “المقايضة”، وهي واجهة مألوفة لمستخدمي التمويل اللامركزي (DeFi).

وترى Securitize أن معظم نماذج الأسهم المُرمّزة الحالية، رغم تمثيلها للأسهم على السلسلة، لا تزال تُتداول في الغالب عبر عمليات تقليدية خارج السلسلة. وتتمثل رؤيتها في تمكين المشترين والبائعين من التداول “بشكل كامل على السلسلة” وفي الوقت الفعلي، بما في ذلك خارج ساعات عمل الأسواق التقليدية.

واجهة تداول الأسهم المُرمّزة من Securitize. المصدر: Securitize

منظومة أسهم مُرمّزة متوافقة تنظيمياً

انتقدت Securitize الموجة الأخيرة من منتجات الأسهم المُرمّزة، معتبرة أنها “توفر تعرّضاً سعرياً لا ملكية حقيقية”. وأشارت إلى أن بعض هذه المنتجات يعتمد على شركات ذات غرض خاص أو هياكل خارجية، ما قد يضيف مخاطر طرف مقابل أو يؤدي إلى اختلالات في التسعير.

كما انتقدت الشركة منتجات أخرى وصفتها بأنها “غير متوافقة تنظيمياً”، إذ تُصدر كأصول بلا أذونات ومن دون ضوابط “اعرف عميلك” (KYC) أو مكافحة غسل الأموال (AML).

وفي الوقت نفسه، أقرت Securitize بأن البنية التحتية التقليدية للأسهم باتت قديمة وتحتاج إلى إعادة بناء وتقليل الوسطاء، لافتة إلى أن المستثمرين نادراً ما يمتلكون “الأسهم بأسمائهم مباشرة، كما أن التسوية تستغرق يوماً واحداً على الأقل”.

وأضافت: “إذا كان للترميز أن يُحدث فرقاً على نطاق الأسواق العامة، فيجب أن يقدّم ملكية حقيقية وأوراقاً مالية فعلية مع الحفاظ على حماية المستثمرين.”

الأسهم المنظمة تدخل عالم DeFi

قالت Securitize إنها ستتولى دور وكيل التحويل للأسهم، موضحة أنها مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC). ويُعنى وكلاء التحويل بالحفاظ على سجلات المساهمين ومعالجة تغييرات الملكية. ومن خلال الجمع بين هذا الدور وإصدار الأسهم على البلوكتشين، أكدت الشركة أن التوكنات ستُعتبر أسهماً معترفاً بها قانونياً، لا مجرد مطالبات بالوكالة.

وقللت Securitize من التركيز على التسوية السريعة بوصفها الميزة الأساسية، مشيرة إلى أن الفرصة الأكبر تكمن في “قابلية البرمجة”، أي قدرة الأوراق المالية المُرمّزة على التفاعل مع العقود الذكية والتطبيقات المالية على السلسلة.

وأضافت أن هذه القابلية تتيح دمج الأوراق المالية المُرمّزة مع منصات DeFi “من دون المساس بالامتثال التنظيمي أو حماية المستخدمين”.

واختتمت الشركة بالقول: “هذا ليس استبدالاً للتمويل التقليدي، بل ترقية له.”