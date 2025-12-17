KuCoin تستعين بمهرجانات Tomorrowland كبوابة دخول للجماهير الأوروبية في عصر MiCA

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - أعلنت منصة KuCoin عن اتفاقية حصرية متعددة السنوات مع مهرجاني Tomorrowland Winter وTomorrowland Belgium للفترة من 2026 إلى 2028، لتصبح بموجبها الشريك الحصري للعملات المشفرة والمدفوعات الخاصة بالمهرجانين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة فقط من حصول KuCoin على ترخيص مزوّد خدمات الأصول المشفرة بموجب لائحة MiCA في الاتحاد الأوروبي.

رهان KuCoin على MiCA للوصول إلى السوق الجماهيرية

حصلت KuCoin EU Exchange مؤخرًا على ترخيص مزوّد خدمات الأصول المشفرة في النمسا ضمن إطار MiCA الأوروبي، ما يمنحها موطئ قدم منظّم بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي مع دخول القواعد الجديدة الخاصة بالبورصات والحفظ والعملات المستقرة حيّز التنفيذ.

وتشير شراكة Tomorrowland إلى كيفية توظيف KuCoin لهذا الوضع التنظيمي، ليس فقط لتشغيل منصة تداول متوافقة، بل لدمج البنية التحتية للعملات المشفرة مباشرة في الثقافة الجماهيرية.

انضمام KuCoin إلى Tomorrowland.

المصدر: KuCoin

وأوضحت KuCoin أن الاتفاقية تشمل Tomorrowland Winter 2026 في ألب دويز بفرنسا، وTomorrowland Belgium 2026 في مدينة بوم البلجيكية، على أن يستمر الترتيب نفسه حتى عام 2028.

من الرعاية إلى مسارات الدفع

تؤكد KuCoin أن الأمر لا يقتصر على وضع شعارها فقط. وقال متحدث باسم الشركة لـCointelegraph إن المنصة، بصفتها شريك المدفوعات الحصري، تعمل مع Tomorrowland على دمج مسارات الدفع المشفّرة ضمن منظومة المدفوعات الحالية للمهرجان، بحيث تعمل “الأدوات المالية” في الخلفية ضمن التذاكر، والمنتجات التذكارية، والمأكولات والمشروبات.

والهدف المعلن هو إبقاء هذه المسارات “بديهية وغير مرئية”، من دون إجبار روّاد المهرجان على التعامل مع محافظ معقّدة أو تجارب استخدام غير مألوفة، مع تقديم KuCoin نفسها كجهة تضمن حركة آمنة وفعّالة للقيمة بينما يركّز الجمهور على الموسيقى.

وامتنعت الشركة عن تحديد الأصول أو البنى التقنية التي سيتم دعمها ميدانيًا، أو ما إذا كانت جميع عمليات الشراء ستُنفّذ مباشرة على السلسلة، لكنها أكدت أن شعارها “الثقة أولًا، ثم التداول” يوجّه نهجها بالكامل.

كما شدد المتحدث على أن الأمن المتقدم، والحماية متعددة الطبقات، والالتزام بالمعايير الأوروبية تشكل الأساس لنقل العملات المشفرة من شاشة التداول إلى الفعاليات الحيّة.

دروس من تجربة FTX مع Tomorrowland

سبق لمنظمي Tomorrowland أن خاضوا تجربة مماثلة. ففي عام 2022، أعلن المهرجان شراكة Web3 مع FTX Europe وعدت بإطلاق رموز NFT و“مستقبل مهرجانات الموسيقى”، قبل أن تنهار المنصة بعد أشهر قليلة.

وتجعل هذه التجربة السابقة اختيار شريك حاصل على ترخيص MiCA، والتركيز على حماية المستخدمين، خطوة تتجاوز الطابع الشكلي؛ فهي محاولة ثانية لربط الثقافة بالعملات المشفرة، ولكن هذه المرة ضمن إطار تنظيمي أوضح وضمانات أشد.

وبدل وضع أهداف رقمية علنية لعدد المستخدمين أو أحجام المدفوعات بحلول 2028، تطرح KuCoin معيار النجاح على أنه الاندماج السلس للعملات المشفرة في تجربة المهرجان، قائلة:

“نهدف إلى إثبات أن الأصول الرقمية يمكن أن تكون مكوّنًا أساسيًا في التمويل الرقمي العالمي، تنتقل من كونها تقنية متخصصة إلى أداة ذات استخدام جماهيري واسع.”