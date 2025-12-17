Capriole: بيتكوين قد تهبط إلى ما دون 50 ألف دولار إذا لم تُحلّ مسألة الكمّ بحلول 2028

تام شمس - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:53 مساءً - حذّر تشارلز إدواردز، مؤسس صندوق Capriole الكمي المتخصص في بيتكوين والأصول الرقمية، من أن سعر بيتكوين قد ينخفض إلى ما دون 50,000 دولار إذا لم تصبح الشبكة مقاومة للحوسبة الكمّية بحلول عام 2028.

لطالما دار نقاش واسع حول التهديد المحتمل الذي تمثّله الحوسبة الكمّية على صناعة العملات الرقمية، ويُنظر إليها على أنها نقطة تحوّل قادمة. فالحواسيب الأكثر تقدّمًا، القادرة نظريًا على كسر أنظمة التشفير الحالية، قد تتمكن من كشف المفاتيح الخاصة وتعريض البيانات الحساسة وأموال المستخدمين لمخاطر الاختراق.

وعلى الرغم من أن هذا التهديد يُعدّ عمومًا بعيدًا نسبيًا، أشار إدواردز في منشور على منصة X يوم الأربعاء إلى أن الإطار الزمني قد يكون أقرب مما يُعتقد، مرجّحًا عام 2028. وأضاف أنه إذا لم يتحرّك القطاع بالسرعة الكافية، فقد يشهد سعر بيتكوين (BTC) هبوطًا حادًا.

وقال إدواردز:

“بدأت أعتقد أننا سنحتاج إلى سوق هابطة ضخمة لإخراج الحمقى الذين يعتقدون أن التهديد الكمّي لبيتكوين مجرد مزحة، ولتحفيز المتشددين على اتخاذ إجراءات لترقية الشبكة.”

وأضاف: “إذا لم ننشر حلاً بحلول 2028، أتوقع أن تكون بيتكوين دون 50 ألف دولار، وأن تواصل الهبوط إلى أن يتم إصلاح الأمر.”

ضرورة طرح تصحيح كمّي بحلول 2026

يرى منتقدون أن التهديد الذي تمثله الحواسيب الكمّية مبالغ فيه، بحجة أن التكنولوجيا ما تزال بعيدة عقودًا عن الجاهزية العملية، وأن البنوك والمؤسسات التقليدية ستكون أولى الأهداف قبل بيتكوين.

لكن إدواردز يجادل منذ فترة طويلة بأن الخطر أقرب مما يُتصوَّر، وأن بيتكوين ستكون “أول من يقع تحت مقصلة الكمّ”، لأن معظم البنوك والمؤسسات بدأت بالفعل بالانتقال إلى تشفير مقاوم للكمّ، كما أن المعاملات الاحتيالية لديها يمكن التراجع عنها أو إيقافها.

المصدر: تشارلز إدواردز

وأضاف إدواردز:

“علينا إصلاح هذا الأمر العام المقبل، وإلا فوداعًا—استمتعوا بأكبر سوق هابطة في تاريخ بيتكوين. ستبدو FTX كأنها نزهة مقارنةً بذلك.”

وفي سياق متصل، اقترح مخضرم بيتكوين ويلي وو الشهر الماضي أن إحدى طرق حماية البيتكوين مؤقتًا إلى حين إيجاد حل للتهديد الكمّي هي الاحتفاظ بها في محفظة SegWit لمدة تقارب سبع سنوات.

في المقابل، قلّل مايكل سايلور، أحد أبرز المتفائلين ببيتكوين، من المخاوف المتعلقة بتأثير الحوسبة الكمّية، واصفًا إياها في يوليو بأنها مجرّد وسيلة تسويقية للترويج لعملات تحمل صفة “كمّية”.