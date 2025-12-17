شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي: الشمال سيتحرر بتكاتف القوى الوطنية المخلصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

جدّد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أهمية تضافر جهود القوى الوطنية المنضوية في إطار مجلس القيادة لتحرير مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بالعاصمة عدن، بمحافظ محافظة ذمار اللواء محمد علي القوسي.

وأكد الرئيس الزُبيدي، خلال لقائه بمحافظ ذمار، أن قيادة الشرعية تنصّلت مرارًا عن المهام الوطنية المنوطة بها لتحرير المناطق التي ترزح تحت وطأة الظلم والاضطهاد الحوثي في الشمال، مشيرًا إلى أن ثمة جهودًا مخلصة بُذلت من قبل القوى الوطنية المنضوية في إطار مجلس القيادة للتحضير لمعركة الخلاص، إلا أن تلك الجهود اصطدمت بقيادة عديمة المسؤولية تنصّلت عن واجبها الوطني في تخليص مواطنيها من ظلم المليشيات، وتركّت مهمة تحرير الأرض، واتجهت إلى اختلاق الأزمات وزرع الخلافات في الجنوب المحرر.

ودعا الرئيس القائد، خلال اللقاء، القوى الوطنية المخلصة في الشمال إلى توحيد صفوفها والاستعداد لخوض المعركة الفاصلة لتحرير الشمال من قبضة المليشيات، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للإسهام بفاعلية في المعركة المنتظرة.

من جانبه، عبّر المحافظ القوسي عن خالص شكره وامتنانه للرئيس الزُبيدي على كل الجهود الصادقة التي يبذلها لإعادة بوصلة المعركة الوطنية باتجاه العدو المشترك المتمثل بالمليشيات الحوثية والجماعات المتحالفة معها.

حضر اللقاء عماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي