أحمد الفلاسي: خطط لإدماج رياضة «الفيجيتال» ضمن المنظومة الرياضية المحلية

ابوظبي - سيف اليزيد - ميس إبراهيم (أبوظبي)

تخطط دولة الإمارات لإدماج رياضة «الفيجيتال» ضمن منظومتها الرياضية المحلية، بحسب ما أعلن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، اليوم الأربعاء، خلال حفل افتتاح ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، وهو حدث دولي يستمر ستة أيام، ويمزج بين المنافسات البدنية والرياضات الإلكترونية.

وقال معاليه، إن هناك خططاً للتعاون مع ASPIRE وPhygital International لإدراج البطولة ضمن الأجندة الرياضية السنوية للدولة، بما في ذلك تنظيم بطولات على مستوى المدارس.

وأوضح الفلاسي أن رياضات الفيجيتال تسد الفجوة بين اللعب الرقمي والبدني، وتُمكّن الأطفال من تطوير مهارات أساسية، مثل العمل الجماعي والتواصل والقيادة، مع التفوق في المنافسات الرقمية وعلى أرض الملعب.

أبوظبي: مختبر عالمي لرياضات الجيل المقبل

من جانبه، قال معالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن الإمارات تستثمر بشكل مدروس في أشكال جديدة من المنافسات التي تمزج بين التكنولوجيا والترفيه والأداء الرياضي.

وأضاف معاليه: «أبوظبي، والإمارات عموماً، تمثلان بيئة اختبار لما سيكون عليه المستقبل»، مشيراً إلى سباقات الطائرات دون طيار A2RL ودوريات سباقات السيارات ذاتية القيادة كنماذج على تحوّل المنافسات الرياضية إلى ما يتجاوز الأطر التقليدية في الإمارة.

وتابع معاليه: «في أبوظبي نبني هذه التجارب، ونختبرها، ثم نمارسها».

وتجمع ألعاب المستقبل أكثر من 850 رياضياً من 65 دولة، يتنافسون في 11 رياضة، من بينها كرة القدم وكرة السلة وفنون القتال المختلطة (MMA)، حيث يؤدي المشاركون المنافسات أولاً بصيغة رقمية قبل الانتقال إلى ساحة المنافسة البدنية.

ووفقاً لِنيس هات، الرئيس التنفيذي لـPhygital International، فإن «مجتمع الفيجيتال العالمي» يضم اليوم أعضاء من 115 دولة.

وقال خلال حفل الافتتاح: «في وقت يتزايد فيه الانخراط الرقمي بينما تتراجع مستويات النشاط البدني، تقدم رياضة الفيجيتال إجابة مقنعة - مستقبلاً تعزز فيه التكنولوجيا القدرات البشرية».

وأضاف هات أن الحدث لا يقتصر على استعراض التقنيات الناشئة، بل يمثل فرصة لاستكشاف سبل تعاون الدول والقطاعات والمجتمعات الإبداعية معاً.

وتابع: «توفر أبوظبي منصة فريدة لهذا الحوار، حيث لا يُحتفى بالابتكار ويُسرَّع فحسب، بل تلتقي الثقافات وتتعاون، ويتشارك القادة من مختلف أنحاء العالم رؤيتهم لمستقبل أوطانهم».

وتُعد ASPIRE الجهة المحلية الرسمية المسؤولة عن تنفيذ ألعاب المستقبل 2025 في أبوظبي.

وفي مقابلة مع «الاتحاد»، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لـASPIRE، إن أبوظبي تتمتع بموقع فريد لاستضافة ألعاب المستقبل بفضل استثماراتها الاستراتيجية في المستقبل.

وأضاف أن الرياضة باتت أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أن مبادرات مثل A2RL وألعاب المستقبل تمكّن الإمارات من فهم هذا التحول وتطبيقه محلياً، ما يعزز مكانتها كمن أوائل المتبنين لرياضات الجيل الجديد.

وتقام ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من أدنوك، خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر في مركز أدنيك أبوظبي.