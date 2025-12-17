اختتام فعاليات «تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اختتمت حكومة دولة الإمارات بنجاح فعاليات «تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه 2026»، التي نظمت ضمن سلسلة ورش عمل مشتركة بين وزارة الخارجية، ومركز المسرعات الحكومية التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى توحيد الرؤى، وتعزيز الجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، في الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والمحلية والخاصة المعنية بقطاع المياه، وجاء تنظيمها امتداداً للإحاطة الناجحة والاجتماع القيادي اللذين تم تنظيمهما خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي؛ بهدف توحيد الجهود الوطنية استعداداً للمؤتمر العالمي المرتقب.

وشارك في ورش المسرعات أكثر من 100 قيادي ومسؤول من 41 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية، إلى جانب شركاء وطنيين، عملوا معاً على تحديد الفرص الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات، ووضع مسارات عمل وطنية عملية تعزز جهود الاستدامة المائية على المستويين الوطني والدولي.

وتضمنت الورش عقد جلسات وفعاليات في مركز المسرعات الحكومية التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في دبي ووزارة الخارجية في أبوظبي، وتم إعداد اللقاءات متعددة الأطراف في إطار دعم الجهود الوطنية الرئيسية المرتبطة بالمياه، وتعزيز المواءمة بين الجهات، بما يسهم في رفع جاهزية الدولة واستعداداتها للمؤتمر العالمي المرتقب، من خلال تعزيز التعاون وتطوير مبادرات رائدة ومشتركة ذات أثر كبير في مجال المياه، ودعم أجندة الدولة للاستدامة عبر إبراز الجهود الوطنية على الساحة الدولية.

وقال عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تعكس ورش عمل تسريع توليد الأفكار التزام دولة الإمارات بتحويل أولويات الاستدامة المائية إلى خطوات عملية مشتركة.

وأضاف أنه من خلال جمع الجهات الحكومية والشركاء الوطنيين، نمهد الطريق نحو تطوير حلول قابلة للتطبيق، تسهم في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتعزيز ريادة الدولة في دعم أمن المياه عالمياً.

من جانبها، أكدت هدى الهاشمي، مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها في دفع أجندة الاستدامة العالمية، مشيرة إلى أن ملف المياه يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، ويعد محوراً أساسياً في عمل الحكومة وتوجهاتها المستقبلية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز مساهمة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وغطت فعاليات تسريع توليد الأفكار: خمسة محاور رئيسية ذات أولوية في نقاشاتها.

وسلطت ورش عمل المسرعات الضوء على أكثر من 50 مبادرة وبرنامجاً مائياً على المستويين الوطني والإقليمي، دعماً للأجندة الوطنية الأوسع لضمان أمن واستدامة الموارد المائية.

أهداف

يهدف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة للجميع». ويعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، ويشمل جلسات عامة وطنية وستة حوارات تفاعلية.

وشهد يوليو الماضي الموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ193 في منظمة الأمم المتحدة على اعتماد الأولويات الست لهذه الحوارات التفاعلية، وتشمل: المياه من أجل الشعوب، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمار من أجل المياه.

وأسهمت نحو 900 منظمة و90 دولة في تحديد نطاق وأولويات الحوارات التفاعلية، فيما تجري حالياً الاستعدادات للاجتماع التحضيري رفيع المستوى الأول المقرر عقده في داكار خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، فيما تواصل دولة الإمارات التزامها بضمان عملية تحضيرية شاملة ومتعددة الأطراف تمتد من داكار، وصولاً إلى المؤتمر الذي سيعقد في دولة الإمارات في ديسمبر 2026.