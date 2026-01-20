CryptoQuant: الطلب المؤسسي على البيتكوين يظل قويا

تام شمس - الثلاثاء 20 يناير 2026 06:35 مساءً - أظهرت بيانات CryptoQuant أن محافظ الحفظ الكبيرة راكمت ما قيمته 53 مليار دولار من Bitcoin خلال 12 شهرا، ما يشير إلى أن الطلب المؤسسي على البيتكوين لم يتراجع.
تشير وتيرة تراكم Bitcoin لدى المحافظ التي تحتفظ بما بين 100 و1,000 بيتكوين إلى استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة.
وقال مؤسس منصة CryptoQuant، Ki Young Ju، يوم الثلاثاء إن “الطلب المؤسسي على البيتكوين لا يزال قويا”، مضيفا أن هذه الشريحة من المحافظ التي تشمل الصناديق المتداولة في البورصة أضافت نحو 577 ألف بيتكوين خلال العام الماضي، “ولا تزال التدفقات مستمرة”.
وأضاف: “عند استبعاد منصات التداول والمعدّنين، يمنحنا ذلك قراءة تقريبية للطلب المؤسسي”.
وبحسب CryptoQuant، يمثل هذا الارتفاع زيادة بنحو 33% خلال الـ24 شهرا الماضية، وهي فترة تتزامن تقريبا مع إطلاق أول صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة. وقد سجّلت صناديق Spot Bitcoin ETFs في الولايات المتحدة تدفقات صافية مجمّعة قدرها 1.2 مليار دولار منذ بداية العام، رغم ارتفاع الأصل الأساسي بنحو 6%.
وفي تعليق على ذلك، قال الخبير في الاقتصاد السياسي المعروف باسم “Crypto Seth” إن “المؤسسات بدأت للتو الاستثمار في البيتكوين والإيثيريوم، وأعتقد أن هذا مجرد بداية، وما سيأتي في 2030–2040 يصعب على كثيرين تخيله”.
قفزة في حيازات خزائن الأصول الرقمية بنسبة 30% خلال ستة أشهر
قد يعود جزء من هذا الزخم أيضا إلى خزائن الأصول الرقمية. فقد استحوذت خزائن الأصول الرقمية (DATs)، بقيادة شركة Strategy التابعة لـMichael Saylor، على نحو 260 ألف بيتكوين منذ يوليو، بقيمة تقارب 24 مليار دولار بالأسعار الحالية.
وذكرت Glassnode أن ذلك يمثل زيادة بنحو 30% خلال ستة أشهر، متجاوزا معروض التعدين، لترتفع الحيازات المجمّعة إلى أكثر من 1.1 مليون بيتكوين.
معنويات التجزئة تعود إلى الخوف
في المقابل، بدت شهية متداولي التجزئة أكثر حذرا خلال الأشهر الماضية. فقد تراجع مؤشر الخوف والطمع للبيتكوين إلى منطقة “الخوف” هذا الأسبوع، مسجلا 32 نقطة من 100 يوم الثلاثاء، بعد أن لامس “الجشع” لفترة وجيزة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكتوبر.
وجاء ارتفاع القلق مع تراجع سعر البيتكوين من ذروة الأسبوع الماضي قرب 97 ألف دولار إلى ما دون 92 ألف دولار صباح الثلاثاء، على خلفية تفاعل الأسواق مع تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر CryptoQuant: الطلب المؤسسي على البيتكوين يظل قويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.