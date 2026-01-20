شكرا لقرائتكم خبر عن نقي للمياه السعودية تعلن تنازل اثنين من كبار المساهمين عن جزء من توزيعات الأرباح لدعم مركزها المالي والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار النحاس يوم الثلاثاء، مع بدء المستهلكين الصناعيين في إبداء مقاومة لدفع الأسعار المرتفعة، في وقت وصلت فيه مستويات المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% ليصل إلى 12,868 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد ارتد بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة.

وكان النحاس المتداول في بورصة لندن قد قفز بنحو 30% خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلًا مستوى قياسيًا بلغ 13,407 دولارات للطن الأسبوع الماضي، مدفوعًا بعمليات شراء مضاربية على خلفية مخاوف من أن تؤدي اضطرابات في المناجم إلى نقص في الإمدادات.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو في كوبنهاغن:

«لا يمكن للنحاس أن يتجاهل حقيقة أنه معدن صناعي، والمستهلكون بدأوا بالفعل في التراجع عن تقبل هذه الأسعار المرتفعة، في وقت وصلت فيه مستويات المخزونات الخاضعة لرقابة البورصات إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات».

وأضاف أن المخزونات في المستودعات المسجلة لدى بورصة شنغهاي للعقود الآجلة قد تضاعفت بأكثر من الضعف منذ الأول من ديسمبر لتصل إلى 213,515 طنًا متريًا، في حين قفزت المخزونات في مرافق التخزين التابعة لبورصة كوميكس الأمريكية بنسبة 127% خلال الأشهر الستة الماضية، لتبلغ 542,914 طنًا قصيرًا.

وقال هانسن:

«المعادن شهدت طلبًا قويًا للغاية باعتبارها أصولًا مادية في ظل كل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، لكن في المحصلة، يظل الذهب في الوقت الراهن المعدن المتفوق من حيث كونه ملاذًا آمنًا».

وفي هذا السياق، قفزت أسعار الذهب يوم الثلاثاء متجاوزة مستوى 4,700 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا.

وكان الرصاص أكبر الخاسرين على صعيد بورصة لندن للمعادن، إذ انخفض بنسبة 1.1% إلى 2,038 دولارًا للطن، بعد أن قفزت المخزونات بنسبة 11% خلال يوم واحد، وفقًا لبيانات البورصة.

وتراجع النيكل بنسبة 0.4% إلى 18,070 دولارًا للطن، رغم إعلان شركة التعدين بي تي فالي إندونيسيا أن حصة الإنتاج التعديني التي حصلت عليها من المرجح ألا تكون كافية لتلبية الطلب من المصاهر المدرجة ضمن خططها التشغيلية لهذا العام.

وبالنسبة لبقية المعادن، انخفض الألومنيوم بنسبة 0.7% إلى 3,135.50 دولار للطن، وتراجع الزنك بنسبة 0.8% إلى 3,195.50 دولار، في حين قفز القصدير بنسبة 2.7% ليصل إلى 50,600 دولار للطن.