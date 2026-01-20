شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النحاس مع إحجام المستهلكين الصناعيين عن الأسعار المرتفعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين يوم الثلاثاء، مواصلةً خسائرها الأخيرة، في ظل مخاوف بشأن مطالب الولايات المتحدة المتعلقة بجرينلاند، ما دفع المتعاملين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.

وأدت هذه التطورات إلى محو بيتكوين إلى حدٍّ كبير مكاسب التعافي التي سجلتها في منتصف يناير، لتعود مجددًا بالقرب من المستويات المتدنية المسجلة في بداية العام، في وقت فضّل فيه المستثمرون الأصول المادية والملاذات الآمنة مثل الذهب.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 1.8% لتصل إلى 90,916.8 دولار بحلول الساعة 01:39 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (06:39 بتوقيت غرينتش).

كما تعرّضت الأسعار لضغوط إضافية في الجلسات الأخيرة نتيجة تأجيل مشروع قانون أمريكي يحظى بمتابعة واسعة لتنظيم العملات المشفّرة. فقد أجّل المشرّعون مناقشة مشروع القانون — الذي يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة — بعد اعتراض شركة Coinbase Global Inc المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (COIN) على عدد من المقترحات الواردة في المشروع.

ترامب يقول إنه سيناقش جرينلاند في دافوس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين إنه سيناقش قضية غرينلاند خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع.

ولم يحدّد ترامب هوية الأطراف التي سيلتقي بها، في حين يُتوقع أن يشارك في المؤتمر مندوبون من عدد من الدول الأوروبية الكبرى.

كما جدّد ترامب دعواته لامتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند، مشيرًا إلى أن الجزيرة ذات أهمية للأمن القومي الأمريكي.

وألحقت تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية إلى حين تسليم غرينلاند أضرارًا بالأسواق العالمية هذا الأسبوع. ولم يوضّح ترامب يوم الاثنين ما إذا كان سيلجأ إلى نشر الجيش الأمريكي للسيطرة على جرينلاند.

ورفض القادة الأوروبيون على نطاق واسع مطالب ترامب، كما بدا أنهم يستعدون لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال مضي الرئيس الأمريكي قدمًا في فرض الرسوم الجمركية.

وأدّت زيادة حدة التوترات الجيوسياسية إلى إضعاف شهية المستثمرين تجاه العملات المشفّرة بشكل عام، نظرًا لأن الأصول المضاربية عادةً ما تسجل أداءً ضعيفًا في فترات عدم اليقين المرتفع.

تصفية واسعة لمراكز الشراء في سوق العملات المشفّرة

واصلت مراكز الشراء (Long Positions) على بيتكوين وغيرها من العملات المشفّرة عمليات التصفية الجماعية هذا الأسبوع، حيث أظهرت بيانات Coinglass تصفية مراكز بقيمة 260.32 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت أسواق العملات المشفّرة عمليات تصفية قاربت 900 مليون دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وظلت معنويات المستثمرين الأفراد تجاه بيتكوين ضعيفة، لا سيما في الولايات المتحدة. وأظهر مؤشر علاوة بيتكوين لدى كوينبيس (Coinbase Bitcoin Premium Index) أن أكبر عملة مشفّرة في العالم لا تزال تُتداول بخصم في الأسواق الأمريكية مقارنة بالمتوسط العالمي، وفقًا لبيانات Coinglass.

أسعار العملات المشفّرة اليوم: ضغوط على العملات البديلة

تراجعت أسعار العملات المشفّرة على نطاق واسع يوم الثلاثاء. وانخفضت عملة إيثر (Ether)، ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، بنسبة 2.2% إلى 3,126.01 دولار.

كما تراجعت عملتا XRP وBNB بنسبة 0.6% و1.1% على التوالي. في المقابل، ارتفعت عملة كاردانو (Cardano) بنسبة 0.9%، بينما انخفضت سولانا (Solana) بنسبة 1.3%.

أما في فئة العملات الساخرة (Memecoins)، فقد ارتفعت دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 0.1%، في حين صعدت عملة $TRUMP بنسبة 0.9% بعد أن كانت قد هبطت إلى ما دون مستوى 5 دولارات في وقت سابق من هذا الأسبوع.