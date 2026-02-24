سعر سهم وليامز سونوما (WSM) ينخفض بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 24-02-2026

انزلق سعر سهم شركة وليامز سونوما WILLIAMS-SONOMA, INC (WSM) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 220.00$، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم الحالي 201.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 220.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي