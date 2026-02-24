الاقتصاد

سعر سهم أمازون (AMZN) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم أمازون (AMZN) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-02-2026 1/2
  • سعر سهم أمازون (AMZN) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أمازون (AMZN) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-24 11:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم شركة أمازون AMAZON.COM, INC (AMZN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط به، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 220.00$، ليستهدف مستوى الدعم 196.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا