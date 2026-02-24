الاقتصاد

سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 24-02-2026

2026-02-24 11:49AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم شركة تشارتر للاتصالات CHARTER COMMUNICATIONS, INC (CHTR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 215.65$، ليستهدف مستوى المقاومة 254.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

