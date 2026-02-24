سعر سهم ماتيل (MAT) يعاود الانخفاض – توقعات اليوم – 24-02-2026

انخفض سعر سهم شركة أمازون AMAZON.COM, INC (AMZN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط به، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 220.00$، ليستهدف مستوى الدعم 196.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط