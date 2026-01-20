بروتوكول DeFi Pendle يعيد هيكلة توكن الحوكمة بسبب ضعف التبنّي

يعتزم بروتوكول التمويل اللامركزي Pendle البدء هذا الشهر في التخلّي التدريجي عن توكن الحوكمة vePENDLE، واستبداله بتوكن تحصيص سائل جديد باسم sPENDLE، وذلك ضمن إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز التبنّي.

وقالت منصة تداول العوائد إن فترات القفل الطويلة، وتعقيد التصميم، وضعف قابلية التشغيل البيني المتأصلة في vePENDLE أصبحت “عوائق كبيرة” أمام معظم المستخدمين، رغم النمو القوي الذي حققه البروتوكول نفسه.

وفي إعلان عبر منصة X يوم الاثنين، كشفت Pendle عن sPENDLE بوصفه توكن حوكمة ورسوم سائل سيحل محل vePENDLE كأصل الحوكمة الأساسي.

وأوضحت Pendle: “يسرّنا تقديم sPENDLE، التطور التالي لاقتصاد توكنات Pendle. صُمم هذا التحديث لمعالجة القيود الجوهرية لنظام vePENDLE، وفتح فرص جديدة لحاملي PENDLE وللبروتوكول”. وأضاف الفريق أن sPENDLE هو توكن حوكمة ورسوم سائل بفترة سحب مدتها 14 يوما.

ومن المقرر إطلاق تحصيص sPENDLE يوم الثلاثاء، على أن تُعلّق أقفال vePENDLE في 29 يناير. وسيجري بعد ذلك التقاط لقطة (Snapshot) لأرصدة vePENDLE لدى المستخدمين لتسهيل عملية الانتقال، وفي اليوم نفسه سيتم تفعيل هيكل الحوكمة الجديد بالكامل.

وبحسب بيانات DeFiLlama، تحتل Pendle المرتبة 13 بين أكبر منصات DeFi من حيث القيمة المقفلة، بنحو 3.5 مليارات دولار.

تحسين اقتصاد التوكنات قد يدعم مستخدمي Pendle

أقرت Pendle بأن vePENDLE، رغم مساهمته في نمو المنصة خلال العامين الماضيين، فرض “عوائق كبيرة” حدّت من التبنّي الواسع. وكان أحد أبرز هذه العوائق فترات القفل الطويلة التي تمنع المستخدمين من سحب أموالهم حتى نهاية المدة المحددة. وبالمقابل، يتيح sPENDLE القفل والسحب في أي وقت بعد فترة فك مدتها 14 يوما، أو السحب الفوري مقابل رسم 5%.

ومن المشكلات الأخرى ضعف قابلية التشغيل البيني لـvePENDLE كونه غير قابل للتحويل، ما حدّ من استخدامه عبر منصات DeFi الأخرى. ولمعالجة ذلك، سيتم دمج sPENDLE مع عدد من منصات DeFi لتمكين استخدامه في حالات مثل إعادة التحصيص.

كما أشارت Pendle إلى أن هيكل الحوكمة السابق كان معقدا لمعظم المستخدمين، إذ تطلّب مشاركة أسبوعية نشطة لكسب مكافآت الحوكمة. وقالت: “نظام التصويت الأسبوعي مقابل الكسب كان يتطلب فهما عميقا لـDeFi وديناميكيات السوق لتحسين العوائد”. وأضافت أنه “رغم توليد أكثر من 37 مليون دولار في 2025، أدت آليات التصويت المعقدة إلى تركّز المكافآت لدى شريحة صغيرة من حاملي vePENDLE القادرين على التنقل في النظام بفعالية”.

ولحل ذلك، ستعتمد Pendle هيكلا جديدا أبسط للحوكمة: بدلا من المشاركة الأسبوعية، سيحتاج الحاملون فقط إلى التصويت على مقترحات بروتوكول Pendle “الحرجة” (PPP) للحفاظ على أهليتهم لمكافآت الحوكمة، وسيبقون مؤهلين تلقائيا عند عدم وجود مقترحات.

وبموجب هذا الهيكل، ستُجري Pendle أيضا عمليات إعادة شراء لتوكن PENDLE باستخدام “ما يصل إلى 80% من إيرادات البروتوكول” لتوزيعها كمكافآت حوكمة.