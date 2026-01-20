Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوين

قال محللو Glassnode إن أوضاع السوق الفورية لعملة Bitcoin تُظهر بوادر تحسّن مبكرة، مع ارتفاع أحجام التداول وتراجع ضغط جانب البيع.

وأفادت Glassnode يوم الاثنين بحدوث “ارتفاع طفيف” في أحجام تداول البيتكوين الفورية، في وقت “تجاوز فيه صافي اختلال الشراء البيع الحدّ الإحصائي العلوي”، ما يشير إلى “انخفاض واضح في ضغط البيع”. ومع ذلك، حذّرت من أن الطلب الفوري “لا يزال هشّا وغير متوازن”.

وتراجع سعر البيتكوين بنحو 3% من ذروة نهاية الأسبوع عند 95,450 دولارا ليتداول قرب 92,550 دولارا وقت الكتابة، بينما لا يزال مرتفعا بنحو 6% منذ بداية العام، في ظل استمرار الأسواق في استيعاب تداعيات التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت Glassnode: “بصورة عامة، لا يزال البيتكوين في مرحلة تماسك، لكن الظروف الداخلية تتحسّن”، مضيفة أن الأسواق تعيد بناء نفسها تدريجيا. وأشارت إلى أنه “رغم استمرار التموضع الدفاعي، فإن تعزّز ديناميكيات الشراء وعودة الاهتمام المؤسسي يوحيان بإعادة بناء تدريجية نحو هيكل سوقي أكثر إيجابية”.

البيتكوين كأداة تحوّط للمحافظ

قالت Gracie Lin، الرئيسة التنفيذية لـOKX Singapore، لموقع Cointelegraph إن التقرير يوحي بأن السوق استوعبت جزءا كبيرا من جني الأرباح في أواخر 2025، وأن ضغط البيع يتراجع. وأضافت: “يبدو أن حاملي المدى الطويل أقل ميلا للبيع عند كل ارتداد، فيما تُظهر تدفقات الصناديق المتداولة أن المؤسسات تشتري عند التراجعات”.

وأوضحت أن “العناوين الجديدة للرسوم الجمركية، وإشارات تباطؤ النمو في أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ، وبلوغ الذهب مستويات قياسية، كلها تعزّز اعتبار البيتكوين أداة تحوّط للمحافظ أكثر من كونه صفقة قصيرة الأجل — حتى مع بقاء التقلب سمة ملازمة للأصل”.

تراجع السيولة قد يسبق موجة صعود

قال محللو Swissblock إن انخفاض نمو شبكة البيتكوين واستنزاف السيولة مؤخرا يشبهان ظروف عام 2022. وأضافوا أن مستويات الشبكة آنذاك “أطلقت مرحلة تماسك للبيتكوين مع بدء تعافي نمو الشبكة، حتى مع بقاء السيولة ضعيفة وبلوغها القاع”. وتابعوا: “يُظهر التاريخ أن الارتفاع اللاحق في كلا المؤشرين غذّى موجة صعود كبرى”.