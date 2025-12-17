- 1/2
- 2/2
دشن الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية اليوم برئاسة السجل المدنى ببورتسودان العمل لأستخراج البطاقة الشخصية للمواطنين بولاية البحرالاحمر كمرحلة اولى اعتبارا من يوم غدا الخميس برئاسة السجل المدنى ببورتسودان بعد أن توقفت لفترة طويلة بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة و الفريق شرطة حقوقى/ عثمان محمد الحسن دينكاوى رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى واللواء شرطة/ عبدالمحمود العوض مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة/ تاج الدين حبيب الله مدير الإدارة العامة للسجل المدنى ، مضيفا أن خدمة إستخراج البطاقة الشخصية ستكتمل خلال شهر او أقل فى ولاية الخرطوم وبقية الولايات لتكون الخدمة شاملة لكل المواطنين
وعلى ذات الصعيد أكد وزير الداخلية إستخراج بطاقة الأجانب من أصول سودانية والتى توقفت أيضآ وسيتم إستخراجها غدا خاصة وأن كثير من السودانيين الذين تحصلوا على جوازات دول أخرى وهذه البطاقة تعتبر من الأهمية بمكان لهم وأن الموجود منهم فى السودان يمكنه إستخراجها مباشرة من إدارة السجل المدنى وجدد وزير الداخلية حرص وإهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتطوير وترقية الخدمات الهجرية التى يتم تقديمها للمواطنين
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن الإدارة العامة للسجل المدنى عمدت الى تصميم جديد وسمات تأمينية باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات والمعايير العالمية ، فيما يتطلب إجراءات إستخراج البطاقة الشخصية إحضار الرقم الوطنى او البطاقة الشخصية القديمة لصاحب المعاملة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يدشن العمل بإستخراج البطاقة الشخصية وبطاقة الأجانب من أصول سودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.