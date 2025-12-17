وزير الداخلية يدشن العمل بإستخراج البطاقة الشخصية وبطاقة الأجانب من أصول سودانية

دشن الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية اليوم برئاسة السجل المدنى ببورتسودان العمل لأستخراج البطاقة الشخصية للمواطنين بولاية البحرالاحمر كمرحلة اولى اعتبارا من يوم غدا الخميس برئاسة السجل المدنى ببورتسودان بعد أن توقفت لفترة طويلة بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة و الفريق شرطة حقوقى/ عثمان محمد الحسن دينكاوى رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى واللواء شرطة/ عبدالمحمود العوض مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة/ تاج الدين حبيب الله مدير الإدارة العامة للسجل المدنى ، مضيفا أن خدمة إستخراج البطاقة الشخصية ستكتمل خلال شهر او أقل فى ولاية الخرطوم وبقية الولايات لتكون الخدمة شاملة لكل المواطنين

وعلى ذات الصعيد أكد وزير الداخلية إستخراج بطاقة الأجانب من أصول سودانية والتى توقفت أيضآ وسيتم إستخراجها غدا خاصة وأن كثير من السودانيين الذين تحصلوا على جوازات دول أخرى وهذه البطاقة تعتبر من الأهمية بمكان لهم وأن الموجود منهم فى السودان يمكنه إستخراجها مباشرة من إدارة السجل المدنى وجدد وزير الداخلية حرص وإهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتطوير وترقية الخدمات الهجرية التى يتم تقديمها للمواطنين

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن الإدارة العامة للسجل المدنى عمدت الى تصميم جديد وسمات تأمينية باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات والمعايير العالمية ، فيما يتطلب إجراءات إستخراج البطاقة الشخصية إحضار الرقم الوطنى او البطاقة الشخصية القديمة لصاحب المعاملة.