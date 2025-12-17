مبارك أردول: قصف مدفعي مكثف يستهدف الدلنج ونذر المواجهة المسلحة تقترب بشدة

قال مبارك أردول إن مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان تتعرض منذ صباح اليوم لـ قصف مدفعي كثيف، محذراً من أن نُذر المواجهات المسلحة تقترب أكثر من أي وقت مضى، رغم الكثافة السكانية الكبيرة التي تحتضنها المدينة.

وأوضح أردول أن الدلنج لا تضم أي منشآت نفطية، لافتاً إلى أنها تأوي أكثر من 250 ألف مواطن ونازح، ما يجعل أي تصعيد عسكري فيها تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

وأشار إلى أن أبرز المنشآت في المدينة هي معهد المعلمين الذي أصبح جامعة الدلنج، إلى جانب محلج مؤسسة أقطان جبال النوبة، واستاد السلام لكرة القدم، ومستشفى الأم بخيتة للنساء، مؤكداً أن المدينة ذات طابع مدني وخدمي بالأساس.

