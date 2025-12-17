البرهان عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة

- 1/2
افتتح السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم ، مركز “الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين” لإستخراج الأوراق الثبوتية ، وذلك بحضور وزراء الداخلية، المالية، والعدل، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.
وقدم رئيس مجلس السيادة التهنئة لكافة منسوبي قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، بمناسبة العيد الـ 71 للشرطة السودانية، مشيداً بدورهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار .
وجه سيادته بضرورة تسهيل الإجراءات واستخراج كافة الأوراق الثبوتية للمواطنين، وقال ” لا يُحرم أي مواطن سوداني من استخراج أوراقه الثبوتية حتى وإن كانت لديه بلاغات جنائية” وهذه حقوق ” معرباً عن تقديره لإفتتاح هذا الصرح والإنجاز الكبير الجديد،
وعبر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، لدعمهم المستمر للسودان ، ومساهمتهم المقدرة في إنجاح هذا العمل الكبير.
وثمن البرهان مواقف الشعب السوداني وصموده وتضحياته الجسام، دعماً وإسناداً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، وهي تخوض معركة الكرامة والعزة لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة، والحفاظ على مكتسبات البلاد ووحدتها وسيادتها وأمنها.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
