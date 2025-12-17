والتز : خطة ترامب تحقق تقدماً ملموساً في غزة والشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن خطة السلام الأميركية بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب حققت تقدماً ملموساً في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة ، مشيراً إلى نتائج ملموسة على الأرض منذ بدء تطبيقها.

ووصف والتز خلال مقابلة مع برنامج (My View) زيارته الأخيرة للمنطقة بأنها "ناجحة"، مشيداً بسلسلة الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، منها إطلاق سراح الرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، ووقف الهجمات على إسرائيل، والحد من التهديد النووي الإيراني، إضافة إلى تحقيق اتفاق السلام التاريخي في شرم الشيخ.

وأشاد السفير بمصادقة مجلس الأمن الدولي على خطة السلام الأميركية المكونة من 20 نقطة، بأغلبية 13 صوتاً مقابل صفر، ومنحها قوة القانون الدولي. وتشمل الخطة إنشاء مجلس للسلام، وسلطة انتقالية لإدارة الخدمات الحكومية الأساسية في غزة، إضافة إلى قوة استقرار دولية بدأت عدة دول بالفعل المشاركة فيها بهدف ضمان الأمن والاستقرار في القطاع الفلسطيني.

وأوضح والتز أن المرحلة الثانية من الخطة تشمل دعم التمويل الدولي والمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن خطة إدخال الشاحنات إلى غزة فاقت الأهداف المرسومة، حيث وصلت الشاحنات اليومية إلى ألف شاحنة محملة بالغذاء ومواد الإيواء خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار السفير إلى قوة العلاقات الأميركية-الإسرائيلية التي تعتمد على شراكة عسكرية واستخباراتية راسخة، مستندة إلى القيم المشتركة، واعتبر أن الاتفاقيات السابقة، مثل اتفاقيات إبراهيم، أسهمت في تعزيز التعاون الإقليمي و فتح آفاق اقتصادية وتجارية جديدة لدعم الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

واختتم والتز بالقول إن الإنجازات التي تحققت تعكس دور القيادة الأميركية في المنطقة، مؤكداً أن جميع القادة الإقليميين اعتبروا أن الرئيس ترامب كان القادر الوحيد على تحقيق هذه النتائج.

المصدر : وكالات