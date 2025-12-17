معادن السعودية تحصل على موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مشروع الفوسفات الرابع

قررت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 8 يناير 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة بنسبة 22% عن طريق منح أسهم مجانية..

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 555 مليون ريال إلى 555.5 مليون ريال، بمنح سهم لكل 5 أسهم.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة 122.1 مليون ريال من الأرباح المبقاة، على أن يتم منح 11.1 مليون سهم مجاني لمساهمي الشركة، تمثل 16.39% من رأسمال الشركة بعد الزيادة.

كما لفتت إلى أنه سيتم تخصيص المتبقي من الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال البالغة 1.11 مليون سهم، بما يمثل 1.64% من رأسمال الشركة بعد الزيادة، لبرنامج أسهم الموظفين.

وأشارت إلى أن أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز ايداع للاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العامة على برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل )، وتفويض مجلس الإدارة، بإدارة البرنامج، وتعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة.