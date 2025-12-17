بالصور- وفاة مؤثّرة برازيليّة بحادث مأسويّ… هكذا تركها السّائق وهرب

دبي - فريق التحرير: توفّيت المؤثّرة الشّهيرة في مجال الأعمال، ألين كريستينا دالمولين، بشكل مأسوي إثر حادث سيّارة مروّع، إذ يُشتبه أنّ السّائق كان في حالة سكر وهرب من مكان الحادث.

وكانت ألين البالغة من العمر واحدًا وأربعين عامًا في السّيارة كراكبة عندما اصطدمت السّيّارة، وهي من نوع بورشه، بعمود كهربائيّ بسرعة عالية في ساعات الفجر الأولى من يوم الإثنين في بالنيرياو كامبوري بالبرازيل، هذا ما أسفر عن إصابات كارثيّة لها، بينها بتر ذراع وإصابات شديدة في الرّأس.

لم تتمكّن ألين من الوصول إلى المستشفى، إذ تعرّضت لسلسلة من توقّفات القلب المتعدّدة أثناء الطّريق، وتمّ الاعلان عن وفاتها أثناء النّقل.

أمّا السّائق البالغ من العمر سبعة وخمسين عامًا، فقد فرّ من مكان الحادث سيرًا على الأقدام دون أيّة إصابات، ويُذكر أنّه كان في حالة سكر. لاحقًا، تمكّنت الشّرطة من ضبطه مختبئًا في منطقة قريبة من المستنقعات، حيث لاحظ المتحدّث باسم الشّرطة أنهّ كانت تظهر عليه “علامات سكرواضحة، مثل تلعثم الكلام، صعوبة في المشي، رائحة الكحول، والارتباك”.

ولم تُوضح بعد طبيعة العلاقة بين ألين والسّائق. وقد تم توقيفه ويواجه الآن تهم القتل غير العمد أثناء القيادة تحت تأثير الكحول.

كانت ألين تدير شركة الرياضة Celd Esportes، كما كانت مدرّبة حياة ألهمت آلاف المتابعين عبر الإنترنت.

