شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تحصد المركز الأول في بطولة إدارة المشاريع 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق جامعة جدة إنجازًا نوعيًا بفوزه بالمركز الأول في بطولة إدارة المشاريع (PMC) لعام 2025، التي نظمتها أكاديمية Beyond، وركزت على التطبيق العملي لأفضل منهجيات إدارة المشاريع وتعزيز مهارات العمل الجماعي وفق المعايير المهنية العالمية.

أقيمت البطولة في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمشاركة نخبة من الفرق الجامعية، حيث تنافست الفرق على تقديم حلول مبتكرة لمشاريع افتراضية تحاكي تحديات واقعية في بيئات العمل.

وتألق فريق Project Pioneers من جامعة جدة، والمكوّن من الطالبات:

ديمة السديري – كلية الأعمال

رانيا هزازي – كلية الأعمال

جنى قمري – كلية الأعمال

لجين الميموني – كلية العلوم

من خلال مشروع تطبيقي تناول إدارة دراسة حالة لمشروع متعثر، حيث قام الفريق بتحليل أسباب التعثر، وتقييم المخاطر، واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ، مما ساهم في تحسين مسار المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة عالية.

كما شاركت جامعة جدة كشريك معرفي في البطولة، حيث قدّم الدكتور حاتم بن علي بخاري من كلية الهندسة محاضرة متخصصة ضمن الفعاليات، فيما شارك الدكتور وسيم بن سامي برديسي من كلية الأعمال عضوًا في لجنة التحكيم.

وأوضحت الدكتورة هيا الحمياني، المشرفة على إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين بجامعة جدة، أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على تمكين طلابها من اكتساب المهارات العملية في إدارة المشاريع وتعزيز قدراتهم على الإبداع والعمل الجماعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإعداد جيل قيادي قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.