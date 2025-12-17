شكرا لقرائتكم خبر إقبال متزايد على الأنشطة والفعاليات والمواقع السياحية بالمنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتواصل الإقبال على الأنشطة والفعاليات ومناطق الجذب السياحي بالمنطقة الشرقية، وذلك خلال برنامج شتاء السعودية 20252026، تحت شعار "حيّ الشتاء"، كما نال موسم الخبر اهتماماً متزايداً من قبل السياح من داخل السعودية وخارجها.

واستقطب موسم الخبر منذ انطلاقته في نوفمبر 2025 وحتى الآن أكثر من 1 مليون زائر، وذلك بالتعاون مع أكثر من 50 شريكاً من القطاع الخاص لتطوير عروض تجارية؛ تم تقديمها عبر الفنادق وشركات السفر والطيران والشركات السياحية وتأجير السيارات؛ تزيد قيمتها عن 50 مليون ريال، كما تضمنت منصة "روح السعودية" أكثر من 20 موقعاً وفعالية توزعت على جدول الفعاليات الاستثنائي، والخريطة التفاعلية، والجولات والتجارب السياحية.

وكان وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب؛ قد زار المنطقة الشرقية واجتمع مع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبحثا معاً تعزيز الجهود من أجل تطوير القطاع السياحي بالمنطقة، إضافة لتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع السياحي بالمنطقة.

كما رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ووزير السياحة بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي؛ توقيع اتفاقية مشروع تطوير "أجدان آيلاند" السياحي الممتد على طول كورنيش الخبر، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير والأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة أجدان، حيث يهدف المشروع إلى تطوير منطقة برج مياه الخبر لتصبح وجهة سياحية متكاملة تشمل مطاعم عالمية ومقاهي بإطلالات بحرية، ومسرح مفتوح، ومساحات للترفيه ومنطقة تجارية متكاملة، إضافةً إلى مطعم بإطلالة بانورامية على مدينة الخبر، بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون ريال.

ويستمر العمل خلال العام الجاري على عدد من المشاريع الجديدة في المنطقة الشرقية، بحجم استثمارات تزيد عن 21 مليار ريال سعودي، ومنها على سبيل المثال: سوق النساء، منتجع دوست الريفي، منتجع أفاني الساحلي، منتجع الدانة انتركونتيننتال، جزيرة المرجان، فندق ماريوت شاطئ نصف القمر.

والجدير بالذكر أن المنطقة الشرقية تحظى بالنصيب الأكبر من محفظة صندوق التنمية السياحي، حيث تمت الموافقة على 651 مشروعاً تحتوي على2621 مفتاح بقيمة إجمالية تجاوزت 12.7 مليار ريال، ومن ضمن هذه المشاريع النوعية: الخبر أفنيوز، منتجع الريتز كارلتون، فنادق الفيرمونت ونوبو ومنتجع ريكسوس ومنتجع شهل في واحة الأحساء.